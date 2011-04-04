lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:58
lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Тут вражий фонд , таксказать, перейшов у наступ
Їх звісно не шкода, але треба бути готовим, бо у нас люблять переймати найгірше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 03 лют, 2018 21:04
Вспомнилось как дельта падала. пол года.
так вот одни за откат успели вывести деньги а другим кукиш. вот с такими выводильщиками и хотят свести счеты.
Но в этой ситуации один вопрос только к гос органам - почему допускают возможность работы банка который не исполняет свои обязательства.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:07
zzzzz ...Вы , интересуетесь темой ОВГЗ... назрел вопрос...может просветите..и по физикам и по нерезам , они сейчас влаживаться стали серьезными для нашего рынка сумами...насколько быстро реально продать не дождавшись окончания срока погашения на вторичном рынке облигации и выйти в грн...какие могут быть потери в теле вложения и в начислившихся процентах ( ессно если таковые будут ).. спасибо помню ответ ,что выплата процентов раз в полгода ...
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:16
lincoln2
Ребята, выбирайте себе брокера и засыпайте их вопросами.
Простите но я не собираюсь каждому все объяснять.
ОВГЗ вам и в банках могут продать. Ощад, Укргаз, ОТП этим занимается.
Отвечаю последний раз, все зависит от выпуска. Есть ходовые , есть не очень.
В стаканах стоят биды по 1000 ( это 1 млн грн ) , то есть нажимаешь 3 кнопки и за 2 секунды продаешь. Потеряешь доход на 1-1,5 месяца.
Можно по переговорной процедуре ( за это комиссию берет брокер)
Брокер путем переговоров договаривается . Там наоборот меньше чем 500 тыс.грн , даже никто не разговаривает , только с более высокими суммами.
Если нет уверенности в будущем, покупайте короткие ОВГЗ .
В продаже даже есть те, которые через месяц гасятся.
На рынке реально торгуются ОВГЗ со сроками от 1 месяца до 25 месяцев.Выбирай какую хочешь.
Живите своим умом!
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