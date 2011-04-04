Додано: Суб 03 лют, 2018 21:16

lincoln2



Ребята, выбирайте себе брокера и засыпайте их вопросами.

Простите но я не собираюсь каждому все объяснять.



ОВГЗ вам и в банках могут продать. Ощад, Укргаз, ОТП этим занимается.



Отвечаю последний раз, все зависит от выпуска. Есть ходовые , есть не очень.

В стаканах стоят биды по 1000 ( это 1 млн грн ) , то есть нажимаешь 3 кнопки и за 2 секунды продаешь. Потеряешь доход на 1-1,5 месяца.



Можно по переговорной процедуре ( за это комиссию берет брокер)

Брокер путем переговоров договаривается . Там наоборот меньше чем 500 тыс.грн , даже никто не разговаривает , только с более высокими суммами.



Если нет уверенности в будущем, покупайте короткие ОВГЗ .

В продаже даже есть те, которые через месяц гасятся.



На рынке реально торгуются ОВГЗ со сроками от 1 месяца до 25 месяцев.Выбирай какую хочешь.

Живите своим умом!