lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:58
lincoln2
Бедные менеджеры))
Хотя у меня в покойном Фидобанке было еще круче )))
180 депозитов по 2 тысячи грн
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Тут вражий фонд , таксказать, перейшов у наступ
Їх звісно не шкода, але треба бути готовим, бо у нас люблять переймати найгірше...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 03 лют, 2018 21:04
Вспомнилось как дельта падала. пол года.
так вот одни за откат успели вывести деньги а другим кукиш. вот с такими выводильщиками и хотят свести счеты.
Но в этой ситуации один вопрос только к гос органам - почему допускают возможность работы банка который не исполняет свои обязательства.
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:07
zzzzz ...Вы , интересуетесь темой ОВГЗ... назрел вопрос...может просветите..и по физикам и по нерезам , они сейчас влаживаться стали серьезными для нашего рынка сумами...насколько быстро реально продать не дождавшись окончания срока погашения на вторичном рынке облигации и выйти в грн...какие могут быть потери в теле вложения и в начислившихся процентах ( ессно если таковые будут ).. спасибо помню ответ ,что выплата процентов раз в полгода ...
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:16
дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 03 лют, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Суб 03 лют, 2018 21:56
тоесть нерезы ,при желании в любой момент могут выскочить не дожидаясь любого срока окончания ( для них тогда потеря процентов за 1-1.5 мес. не будет иметь значения,если курс откупа будет ниже, например летом ) , если НБУ не поставит заграждение ? .... или сделает курс ,за счет постоянного выкупа излишков в максимальных обьемах ,таким (относительно высоким), что выходить им будет не интересно , а проще на процентах зарабатывать ...
эт я к тому ,что летом возможны сюрпризы , и снижение до тех уровней как многие ожидают ,может и не быть ( это как с курсом 29-29.5 , не дотянули на ожиданиях )
например будет болтанка до поздней осени 27.5-28.3...на верхах будут сливаться..низы ниже 27.5 выкупаться ,валюты то много нужно возвращать..
я больш про это хотел спросить..меня ОВГЗ пока не интересуют , писал выше про ощадовские столбики до ноября 2019 ,по ним доходность все равно выше получаеться ..
Додано: Суб 03 лют, 2018 22:31
lincoln2
Пожалуйста, в дальнейшем считайте что меня для вас нет на этом форуме.
Живите своим умом!
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