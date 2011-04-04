Додано: Суб 03 лют, 2018 21:56

zzzzzz написав: lincoln2



Ребята, выбирайте себе брокера и засыпайте их вопросами.

Простите но я не собираюсь каждому все объяснять.



ОВГЗ вам и в банках могут продать. Ощад, Укргаз, ОТП этим занимается.



Отвечаю последний раз, все зависит от выпуска. Есть ходовые , есть не очень.

В стаканах стоят биды по 1000 ( это 1 млн грн ) , то есть нажимаешь 3 кнопки и за 2 секунды продаешь. Потеряешь доход на 1-1,5 месяца.



Можно по переговорной процедуре ( за это комиссию берет брокер)

Брокер путем переговоров договаривается . Там наоборот меньше чем 500 тыс.грн , даже никто не разговаривает , только с более высокими суммами.



Если нет уверенности в будущем, покупайте короткие ОВГЗ .

В продаже даже есть те, которые через месяц гасятся.



На рынке реально торгуются ОВГЗ со сроками от 1 месяца до 25 месяцев.Выбирай какую хочешь. Ребята, выбирайте себе брокера и засыпайте их вопросами.Простите но я не собираюсь каждому все объяснять.ОВГЗ вам и в банках могут продать. Ощад, Укргаз, ОТП этим занимается.Отвечаю последний раз, все зависит от выпуска. Есть ходовые , есть не очень.В стаканах стоят биды по 1000 ( это 1 млн грн ) , то есть нажимаешь 3 кнопки и за 2 секунды продаешь. Потеряешь доход на 1-1,5 месяца.Можно по переговорной процедуре ( за это комиссию берет брокер)Брокер путем переговоров договаривается . Там наоборот меньше чем 500 тыс.грн , даже никто не разговаривает , только с более высокими суммами.Если нет уверенности в будущем, покупайте короткие ОВГЗ .В продаже даже есть те, которые через месяц гасятся.На рынке реально торгуются ОВГЗ со сроками от 1 месяца до 25 месяцев.Выбирай какую хочешь.

тоесть нерезы ,при желании в любой момент могут выскочить( для них тогда потеря процентов за 1-1.5 мес. не будет иметь значения,если курс откупа будет ниже, например летом ) , если НБУ не поставит заграждение ? .... или сделает курс ,за счет постоянного выкупа излишков в максимальных обьемах ,таким (относительно высоким), что выходить им будет не интересно , а проще на процентах зарабатывать ...эт я к тому ,что летом возможны сюрпризы , и снижение до тех уровней как многие ожидают ,может и не быть ( это как с курсом 29-29.5 , не дотянули на ожиданиях )например будет болтанка до поздней осени 27.5-28.3...на верхах будут сливаться..низы ниже 27.5 выкупаться ,валюты то много нужно возвращать..я больш про это хотел спросить..меня ОВГЗ пока не интересуют , писал выше про ощадовские столбики до ноября 2019 ,по ним доходность все равно выше получаеться ..