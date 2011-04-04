Додано: Нед 04 лют, 2018 16:13

lincoln2 покупал валюту в июле , если сливать сейчас - получается 8,5% чистыми за полгода. Это больше, чем даже столб по 17,5 . Столб то грязный.

Скоро будет второй пик для слива, а там и лето не за горами. Качаемся на качельках дальше.