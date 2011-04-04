lincoln2 покупал валюту в июле , если сливать сейчас - получается 8,5% чистыми за полгода. Это больше, чем даже столб по 17,5 . Столб то грязный.
Скоро будет второй пик для слива, а там и лето не за горами. Качаемся на качельках дальше.
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Додано: Нед 04 лют, 2018 16:13
lincoln2 покупал валюту в июле , если сливать сейчас - получается 8,5% чистыми за полгода. Это больше, чем даже столб по 17,5 . Столб то грязный.
Скоро будет второй пик для слива, а там и лето не за горами. Качаемся на качельках дальше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 04 лют, 2018 16:23
та тож покупал и по 26.8 , 25.7 и по 26.2 ,как появлялась гривна..потому и думаю еще процентов 20 ( к уже скинутым 30 добавить )..а будет возврат к уровням 28.5 то еще долить часть ...как-то неожиданно , нерезы обьявились и хз что у них на уме ..денеХ у них много ..может поиграются и летом выскочат ,а может чё знают про некие кулуарные договоренности и будут заходить понемногу ,чтоб курс слива не сильно обвалить , более серьезными сумами ...так что не факт ,что второй пик будет...сам не сливал ,ниже 28.7..ждал второго пришествия ( 29 ,ХХ ) , а вот теперь сомневаюсь ...
я так прошлой зимой в феврале так и не дождался новых пиков ,остался в долларе...
Додано: Нед 04 лют, 2018 18:50
112 Ukraine
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Додано: Нед 04 лют, 2018 20:30
Re: Байки про банки і не тільки....
А де тема Пінбанка ?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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