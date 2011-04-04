Байки про банки і не тільки....
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 лют, 2018 15:56
LuckyG написав: Oleg_Sa написав:
Там у них повышают, только банки не повышают, а даже опускают ставки.
Обычный покер. Тренируем выдержку на старых столбах по 18)
А что будете если старые закончатся, а новых нет вкусных нет или мало?
Oleg_Sa
Повідомлень: 1863
З нами з: 27.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 16:23
Oleg_Sa написав: LuckyG написав: Oleg_Sa написав:
Там у них повышают, только банки не повышают, а даже опускают ставки.
Обычный покер. Тренируем выдержку на старых столбах по 18)
А что будете если старые закончатся, а новых нет вкусных нет или мало?
Как другие не знаю,а я уйду. Важный скилл-вовремя вставать из-за стола.
Да и столбы длинные,рассчитываю на победу)
LuckyG
Повідомлень: 412
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 18:20
LuckyG написав:
Как другие не знаю,а я уйду. Важный скилл-вовремя вставать из-за стола.
Да и столбы длинные,рассчитываю на победу)
не знаю у кого как а у меня в 2019 закончатся.
но время летит быстро...
mephala
Повідомлень: 2661
З нами з: 07.04.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 395 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:09
По євро щось є зараз цікаве? В пін усі не влізли, в турка бакси під понд...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 7495
З нами з: 15.04.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 453 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:04
chipmunk Газ драйвовий рік 4%
*******
valya
Повідомлень: 953
З нами з: 31.10.12
Подякував: 152 раз.
Подякували: 52 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:13
chipmunk Турок это Кредит Европа Банк - ? если не , то в него можно..как вариант Укргаз ,они недавно именно в Евро немного повысили , но то на любителя...
lincoln2
Повідомлень: 430
З нами з: 05.02.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:32
lincoln2 написав:
Турок это Кредит Европа Банк -
Нє
https://www.creditwest.ua/uk/about-us/news/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 7495
З нами з: 15.04.09
Подякував: 353 раз.
Подякували: 453 раз.
Профіль
Додано: Сер 07 лют, 2018 00:20
chipmunk написав:
По євро щось є зараз цікаве? В пін усі не влізли, в турка бакси під понд...
пін бере депо менше фонда ?
J
Повідомлень: 3777
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
242
197660
50
67106
18
15195
реклама