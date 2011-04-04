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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:56

  LuckyG написав:
  Oleg_Sa написав:Там у них повышают, только банки не повышают, а даже опускают ставки.

Обычный покер. Тренируем выдержку на старых столбах по 18)

А что будете если старые закончатся, а новых нет вкусных нет или мало?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 16:23

  Oleg_Sa написав:
  LuckyG написав:
  Oleg_Sa написав:Там у них повышают, только банки не повышают, а даже опускают ставки.

Обычный покер. Тренируем выдержку на старых столбах по 18)

А что будете если старые закончатся, а новых нет вкусных нет или мало?

Как другие не знаю,а я уйду. Важный скилл-вовремя вставать из-за стола.
Да и столбы длинные,рассчитываю на победу)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 18:20

  LuckyG написав:Как другие не знаю,а я уйду. Важный скилл-вовремя вставать из-за стола.
Да и столбы длинные,рассчитываю на победу)


не знаю у кого как а у меня в 2019 закончатся.
но время летит быстро...
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:09

Re: Байки про банки і не тільки....

По євро щось є зараз цікаве? В пін усі не влізли, в турка бакси під понд...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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valya
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:13

chipmunk Турок это Кредит Европа Банк - ? если не , то в него можно..как вариант Укргаз ,они недавно именно в Евро немного повысили , но то на любителя...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  lincoln2 написав:Турок это Кредит Европа Банк -

Нє https://www.creditwest.ua/uk/about-us/news/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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  chipmunk написав:По євро щось є зараз цікаве? В пін усі не влізли, в турка бакси під понд...

пін бере депо менше фонда ?
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