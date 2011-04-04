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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 12:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Я давно відкив, але фінмон у них вже тоді був крутий, див. тему банки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Москалі вимагають від вкладників банків-банкрутів принести назад гроші, зняті незадовго до введення ВА. Як вам ідейка?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254358
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:59

  Scholar написав:Москалі вимагають від вкладників банків-банкрутів принести назад гроші, зняті незадовго до введення ВА. Як вам ідейка?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254358


тоже самое как наш Фонд хотел чтоб ему вернули деньги те кто успел их снять по Михайловскому, которые зашли на счета от финкомпаний
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:04

  IMPRINTER написав:
  Scholar написав:Москалі вимагають від вкладників банків-банкрутів принести назад гроші, зняті незадовго до введення ВА. Як вам ідейка?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10254358


тоже самое как наш Фонд хотел чтоб ему вернули деньги те кто успел их снять по Михайловскому, которые зашли на счета от финкомпаний


Не, там кажется другое. Не наспех «разбросанные» на физиков деньги юрлица (схемы и темы для получения возмещения в пределах гарантированных), а именно собственные деньги этих самых физиков, чудом снятые до ВА.

П.С. Авансом соглашусь, что Миха - уникальный случай
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