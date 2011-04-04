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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 лют, 2018 12:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Я давно відкив, але фінмон у них вже тоді був крутий, див. тему банки
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 07 лют, 2018 20:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Москалі вимагають від вкладників банків-банкрутів принести назад гроші, зняті незадовго до введення ВА. Як вам ідейка?
Додано: Сер 07 лют, 2018 20:59
тоже самое как наш Фонд хотел чтоб ему вернули деньги те кто успел их снять по Михайловскому, которые зашли на счета от финкомпаний
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:04
Не, там кажется другое. Не наспех «разбросанные» на физиков деньги юрлица (схемы и темы для получения возмещения в пределах гарантированных), а именно собственные деньги этих самых физиков, чудом снятые до ВА.
П.С. Авансом соглашусь, что Миха - уникальный случай
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