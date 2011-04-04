Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:58
Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:22
Так это же с ЧМ по футбичу 2018 связано... АБР там титульный спонсор
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Роблю прогноз, що в горизонті одного-двох років валютні ставки в Україні повернуться до росту. За таких умов ціна на альтернативні активи (наприклад, нерухомість) - падатиме.
Хто в темі - спрогнозуйте золото. Цікаво
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:03
Re: Байки про банки і не тільки....
"Крепкий орешек" до сих пор весит и меня на холодильнике в виде магнита .
Должен сказать вам , "золотые деньки" были в 2010-2013 годах , когда гривна было по 8 , а по гривн.депо в "Трасте" давали по 24-25 % годовых с ежемесячной выплатой .
Вышел с банка в 14 году . Перевёл всю гривну в доллар и на валют.депо .
На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях .
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
овгз валютные?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
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