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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:58

  Goodman написав:
  Scholar написав:Як вам ідейка?


Никак, по дельте скоро выйдет срок позовной давности.
Все остальные сидели на попе ровно и получили свое , даже с профитом.
Только Надра жаль, людей реально прокинули с курсом.


Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:22

  zzzzzz написав:Лионель Месси​ ​стал лицом Альфа-банка

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/08/02/2018/ ... ?from=main

Ох помню я одного крепкого орешка, правда банку это не помогло :D


Так это же с ЧМ по футбичу 2018 связано... АБР там титульный спонсор :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Роблю прогноз, що в горизонті одного-двох років валютні ставки в Україні повернуться до росту. За таких умов ціна на альтернативні активи (наприклад, нерухомість) - падатиме.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/9/633926/

Хто в темі - спрогнозуйте золото. Цікаво
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Ох помню я одного крепкого орешка, правда банку это не помогло


"Крепкий орешек" до сих пор весит и меня на холодильнике в виде магнита . :D
Должен сказать вам , "золотые деньки" были в 2010-2013 годах , когда гривна было по 8 , а по гривн.депо в "Трасте" давали по 24-25 % годовых с ежемесячной выплатой .
Вышел с банка в 14 году . Перевёл всю гривну в доллар и на валют.депо .
На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях . :roll:
Боня
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Боня написав:На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях


овгз валютные?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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