Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:58
Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:22
Так это же с ЧМ по футбичу 2018 связано... АБР там титульный спонсор
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Роблю прогноз, що в горизонті одного-двох років валютні ставки в Україні повернуться до росту. За таких умов ціна на альтернативні активи (наприклад, нерухомість) - падатиме.
Хто в темі - спрогнозуйте золото. Цікаво
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:03
Re: Байки про банки і не тільки....
"Крепкий орешек" до сих пор весит и меня на холодильнике в виде магнита .
Должен сказать вам , "золотые деньки" были в 2010-2013 годах , когда гривна было по 8 , а по гривн.депо в "Трасте" давали по 24-25 % годовых с ежемесячной выплатой .
Вышел с банка в 14 году . Перевёл всю гривну в доллар и на валют.депо .
На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях .
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:13
Re: Байки про банки і не тільки....
овгз валютные?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: Суб 10 лют, 2018 01:25
не растерялась
Прокуратура оголосила про підозру співробітниці банку у присвоєнні майже 200 тис. грн. з картки померлої клієнтки
Харківська місцева прокуратура №2 оголосила про підозру колишній співробітниці одного з банків за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підробці платіжної картки (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, наразі встановлено, що у березні 2017 року у період відпустки керівника філії підозрювана виконувала її обов'язки. Жінці стало відомо про те, що на одній із банківських карток, що належить старенькій бабусі, накопичилося майже 200 тис. грн. Влітку 2015 року 84-річна пенсіонерка відкрила в банку два депозитних рахунки. На початку 2016 року старенька померла. Гроші залишалися у банку, на депозит нараховувалися відповідні відсотки. Нащадки своїх прав на спадок не заявляли.
Дізнавшись про це, співробітниця фінансової установи вирішила заволодіти коштами. Вона, маючи доступ до бази клієнтів, перевипустила банківську картку вкладниці, встановила власний пін-код та невдовзі зняла готівку.
Прокуратура звернулася до Київського районного суду м. Харкова з вимогою обрати для 42-річної підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Наразі жінку звільнили з займаної посади.
Встановлюються всі обставини справи.
Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 09:45
Молодець! Фартова панянка! Нахилила кроліка! Стукачі мабуть здали, що проти кума репетують ведмедю. Старушці гроші на тому світі вже не потрібні, а панянкам ще знадобляться. Співчуваю арештанці, не підфартило.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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