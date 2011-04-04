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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:58

  Goodman написав:
  Scholar написав:Як вам ідейка?


Никак, по дельте скоро выйдет срок позовной давности.
Все остальные сидели на попе ровно и получили свое , даже с профитом.
Только Надра жаль, людей реально прокинули с курсом.


Почему? Надра прикрыли по курсу 19. Откупится можно было по 20 с копейками.
Не сказал бы я что много потеряли. А если учесть и проценты от депо то там вообще копеечные потери были. А вот банки которые банкротили на курсах 15 действительно залетели.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:22

  zzzzzz написав:Лионель Месси​ ​стал лицом Альфа-банка

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/08/02/2018/ ... ?from=main

Ох помню я одного крепкого орешка, правда банку это не помогло :D


Так это же с ЧМ по футбичу 2018 связано... АБР там титульный спонсор :mrgreen:
Acceptus
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Роблю прогноз, що в горизонті одного-двох років валютні ставки в Україні повернуться до росту. За таких умов ціна на альтернативні активи (наприклад, нерухомість) - падатиме.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/02/9/633926/

Хто в темі - спрогнозуйте золото. Цікаво
Scholar
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Ох помню я одного крепкого орешка, правда банку это не помогло


"Крепкий орешек" до сих пор весит и меня на холодильнике в виде магнита . :D
Должен сказать вам , "золотые деньки" были в 2010-2013 годах , когда гривна было по 8 , а по гривн.депо в "Трасте" давали по 24-25 % годовых с ежемесячной выплатой .
Вышел с банка в 14 году . Перевёл всю гривну в доллар и на валют.депо .
На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях . :roll:
Боня
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Боня написав:На данный момент получил все валют.депо ( в конце 2017 и в начале 2018 г. , ВТБ и БМбанке ) и в раздумьях


овгз валютные?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 01:25

не растерялась

https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m= ... &id=223662

Прокуратура оголосила про підозру співробітниці банку у присвоєнні майже 200 тис. грн. з картки померлої клієнтки

Харківська місцева прокуратура №2 оголосила про підозру колишній співробітниці одного з банків за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підробці платіжної картки (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, наразі встановлено, що у березні 2017 року у період відпустки керівника філії підозрювана виконувала її обов'язки. Жінці стало відомо про те, що на одній із банківських карток, що належить старенькій бабусі, накопичилося майже 200 тис. грн. Влітку 2015 року 84-річна пенсіонерка відкрила в банку два депозитних рахунки. На початку 2016 року старенька померла. Гроші залишалися у банку, на депозит нараховувалися відповідні відсотки. Нащадки своїх прав на спадок не заявляли.

Дізнавшись про це, співробітниця фінансової установи вирішила заволодіти коштами. Вона, маючи доступ до бази клієнтів, перевипустила банківську картку вкладниці, встановила власний пін-код та невдовзі зняла готівку.

Прокуратура звернулася до Київського районного суду м. Харкова з вимогою обрати для 42-річної підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі жінку звільнили з займаної посади.
Встановлюються всі обставини справи.
Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:45

  IMPRINTER написав:https://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=223662

Прокуратура оголосила про підозру співробітниці банку у присвоєнні майже 200 тис. грн. з картки померлої клієнтки

Харківська місцева прокуратура №2 оголосила про підозру колишній співробітниці одного з банків за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підробці платіжної картки (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України).
Як розповів керівник місцевої прокуратури Олександр Фільчаков, наразі встановлено, що у березні 2017 року у період відпустки керівника філії підозрювана виконувала її обов'язки. Жінці стало відомо про те, що на одній із банківських карток, що належить старенькій бабусі, накопичилося майже 200 тис. грн. Влітку 2015 року 84-річна пенсіонерка відкрила в банку два депозитних рахунки. На початку 2016 року старенька померла. Гроші залишалися у банку, на депозит нараховувалися відповідні відсотки. Нащадки своїх прав на спадок не заявляли.

Дізнавшись про це, співробітниця фінансової установи вирішила заволодіти коштами. Вона, маючи доступ до бази клієнтів, перевипустила банківську картку вкладниці, встановила власний пін-код та невдовзі зняла готівку.

Прокуратура звернулася до Київського районного суду м. Харкова з вимогою обрати для 42-річної підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі жінку звільнили з займаної посади.
Встановлюються всі обставини справи.
Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

Молодець! Фартова панянка! Нахилила кроліка! :P Стукачі мабуть здали, що проти кума репетують ведмедю. Старушці гроші на тому світі вже не потрібні, а панянкам ще знадобляться. Співчуваю арештанці, не підфартило. :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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