Читати можна...писати - ні.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:25
Читати можна...писати - ні.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:34
Не дает залогиниться, но читать это не мешает. Читаете как гость
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:03
А какой смысл им отвечать?
Вам проще самому забанить всех тех, кого Вы считаете хамами. Вы не будете видеть их посты и в то же время сможете пользоваться форумом без всяких ограничений.
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