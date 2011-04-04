RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:25

  bub-har написав:Ув.Форумчане,которые были забанены на этом форуме! Поделитесь пжл.опытом!Если форумчанин в бане,то он может просто читать форум без права писать,или форум вообще недоступен даже для чтения? p.s.Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!

Читати можна...писати - ні.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:34

  bub-har написав:Ув.Форумчане,которые были забанены на этом форуме! Поделитесь пжл.опытом!Если форумчанин в бане,то он может просто читать форум без права писать,или форум вообще недоступен даже для чтения? p.s.Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!


Не дает залогиниться, но читать это не мешает. Читаете как гость
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 25.03.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  bub-har написав:Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!

Не стоит - будете играть на их поле, а там они задавят опытом :)
Читать форум без регистрации неудобно - трудно отслеживать новые сообщения.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 02.09.15
Подякував: 404 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 22:03

  bub-har написав:Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!

А какой смысл им отвечать?
Вам проще самому забанить всех тех, кого Вы считаете хамами. Вы не будете видеть их посты и в то же время сможете пользоваться форумом без всяких ограничений.
Это можно сделать в своем профиле: Личные настройки -> Список недругов -> Добавить новых недругов: Вы можете ввести несколько имён пользователей, каждое на отдельной строке. Недруги будут игнорироваться по умолчанию. Личные сообщения от недругов будут также запрещены. Учтите, что вы не можете игнорировать модераторов или администраторов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 197774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 67240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.