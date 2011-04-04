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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:25
bub-har написав:
Ув.Форумчане,которые были забанены на этом форуме! Поделитесь пжл.опытом!Если форумчанин в бане,то он может просто читать форум без права писать,или форум вообще недоступен даже для чтения? p.s.Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!
Читати можна...писати - ні.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:34
bub-har написав:
Ув.Форумчане,которые были забанены на этом форуме! Поделитесь пжл.опытом!Если форумчанин в бане,то он может просто читать форум без права писать,или форум вообще недоступен даже для чтения? p.s.Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!
Не дает залогиниться, но читать это не мешает. Читаете как гость
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Додано: Суб 10 лют, 2018 20:39
bub-har написав:
Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!
Не стоит - будете играть на их поле, а там они задавят опытом
Читать форум без регистрации неудобно - трудно отслеживать новые сообщения.
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Додано: Суб 10 лют, 2018 22:03
bub-har написав:
Просто заметил,что на форуме есть хамы и хотелось бы им отвечать на ихнем жаргоне!
А какой смысл им отвечать?
Вам проще самому забанить всех тех, кого Вы считаете хамами. Вы не будете видеть их посты и в то же время сможете пользоваться форумом без всяких ограничений.
Это можно сделать в своем профиле: Личные настройки -> Список недругов -> Добавить новых недругов: Вы можете ввести несколько имён пользователей, каждое на отдельной строке. Недруги будут игнорироваться по умолчанию. Личные сообщения от недругов будут также запрещены. Учтите, что вы не можете игнорировать модераторов или администраторов.
Жадность и Отвага!
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