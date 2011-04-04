Додано: Суб 10 лют, 2018 22:37

Один очень старый мудрец обучал группу учеников и наставлял на путь истинный. Он учил их мудрости и боевому искусству. Как-то раз один жестокий и хамоватый воин пришел на занятие к мудрецу. Он никогда не сдерживался и часто оскорблял окружающих его людей. Уж очень он любил провоцировать людей на ссоры и драки. В этот раз он поступил, как обычно. Сначала он выкрикнул несколько обидных фраз в адрес учителя. И застыл в ожидании ответной реплики. Но мудрец просто продолжил свой урок, не обратив никакого внимания на эти фразы. Еще раз бросил слова оскорбления воин. Но учитель был невозмутим и ничего не ответил, продолжив свою лекцию. Это повторялось еще пару раз. Боец разозлился и вышел из зала. После того, как он скрылся из вида, ученики, все это время с любопытством наблюдавшие за происходящим, спросили: — Учитель, почему вы не вызвали его на бой? Как вы могли терпеть его оскорбления? Мудрец промолвил: — Представьте, что вам дарят подарок, а вы не принимаете его. Скажите, кому он в итоге принадлежит? — Тому человеку, который хотел его подарить, — не задумываясь ответили ученики. — Точно так же и в этой ситуации со злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы не примете их, они принадлежат тому, кто их принёс.

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.