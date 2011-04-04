Не дает залогиниться, но читать это не мешает. Читаете как гость
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:34
Не дает залогиниться, но читать это не мешает. Читаете как гость
Додано: Суб 10 лют, 2018 20:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:03
А какой смысл им отвечать?
Вам проще самому забанить всех тех, кого Вы считаете хамами. Вы не будете видеть их посты и в то же время сможете пользоваться форумом без всяких ограничений.
Это можно сделать в своем профиле: Личные настройки -> Список недругов -> Добавить новых недругов: Вы можете ввести несколько имён пользователей, каждое на отдельной строке. Недруги будут игнорироваться по умолчанию. Личные сообщения от недругов будут также запрещены. Учтите, что вы не можете игнорировать модераторов или администраторов.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 10 лют, 2018 22:37
Офтоп вихідного дня
Один очень старый мудрец обучал группу учеников и наставлял на путь истинный. Он учил их мудрости и боевому искусству. Как-то раз один жестокий и хамоватый воин пришел на занятие к мудрецу. Он никогда не сдерживался и часто оскорблял окружающих его людей. Уж очень он любил провоцировать людей на ссоры и драки. В этот раз он поступил, как обычно. Сначала он выкрикнул несколько обидных фраз в адрес учителя. И застыл в ожидании ответной реплики. Но мудрец просто продолжил свой урок, не обратив никакого внимания на эти фразы. Еще раз бросил слова оскорбления воин. Но учитель был невозмутим и ничего не ответил, продолжив свою лекцию. Это повторялось еще пару раз. Боец разозлился и вышел из зала. После того, как он скрылся из вида, ученики, все это время с любопытством наблюдавшие за происходящим, спросили: — Учитель, почему вы не вызвали его на бой? Как вы могли терпеть его оскорбления? Мудрец промолвил: — Представьте, что вам дарят подарок, а вы не принимаете его. Скажите, кому он в итоге принадлежит? — Тому человеку, который хотел его подарить, — не задумываясь ответили ученики. — Точно так же и в этой ситуации со злостью и оскорблениями. До тех пор, пока вы не примете их, они принадлежат тому, кто их принёс.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:05
Re: Байки про банки і не тільки....
Однако то был неопытный хам
Настоящий хам сядет на голову. Более того, многие ученики могут подумать, шо то была провокация от Учителя. Он просто провоцировал хама попробовать сеть Учителю на голову. Думаю, шо в последний момент Учитель бы убрал голову и хам бы покалечился/убился. И после этого Учителя бы назвали провокатором или даже убийцей заблудшей овцы
Мудрость Учителя заключается в том, шобы найти правильную тактику поведения, позволяющую поставить хама на место либо безразличием либо решительными действиями
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:15
clientage Ну то Ви розмірковуєте як практик. А тут хфілософія. Ніхто нас не образить, допоки ми не сприйматимемо ті образи душею. Тре максимально абстрагуватися від зовнішнього подражника. А практика, так, може й морду доведеться щупати, якщо на шию лізуть фізично.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Самый лучший бой это тот которого удалось избежать.
Додано: Суб 10 лют, 2018 23:36
Ну даа. Пришёл, увидел, победил. Я дето в 5..6кл. спрашивал у училки: а шо драки там не было?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 лют, 2018 09:24
Re: Байки про банки і не тільки....
Вот только забанят обоих
П.С. прЕсекать
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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