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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:14

  Вкладчик1234 написав:Украина не подписала договор ОЭСР по борьбе с офшорами
Задержка подписания Многосторонней конвенции может послать негативный сигнал международному сообществу Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).
Соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко, сообщила экс-заместитель министра финансов Елена Макеева. "К сожалению, Украина не подписала Многостороннее соглашение (MLI) 24 января 2018 года в Париже, в последние дни отказавшись от участия в официальной церемонии. Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою преданность борьбе с офшорами", - сообщила Макеева у себя в Facebook.
По ее словам, минимальный стандарт включает, среди прочего, обязательный пересмотр действующих конвенций об избежании двойного налогообложения. Макеева обнародовала письмо генсека ОЭСР Анхелем Гурриа в адрес Порошенко с призывом подписать конвенцию. "К сожалению, задержка украинской стороной подписания Многосторонней конвенции может послать негативный сигнал международному сообществу, что опорочит сложную работу, которую Украина уже проделала в отношении борьбы с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством", - сказано в письме.
Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ukraina-nie-podpisala-doghovor-oesr-po-bor-bie-s-ofshorami


Мр. Петро Інкогніто просив передати, що він проти 8)
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Заголовоп такий, ніби офшор то щось погане...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:25

chipmunk

Весь світ тримає в офшорах гроші і одночасно активно з ними бореться
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:26

НБУ засвітив рівень інфляції у січні 2018
*Січень 2018 споживча інфляція - 14.1% у річному вимірі (грудень 2017 - 13.7%);
*Базова інфляція у січні прискорилась до 9.8% р/р;
*Ціни на сирі продукти харчування в січні зросли на 23.6% р/р;
*Темпи зростання адміністративно регульованих цін становили 16.2% р/р;
*Ціни на паливо підвищилися на 21.8% р/р через суттєвіше подорожчання нафти на світових ринках та послаблення гривні :roll:
:arrow: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
:arrow: https://курс.ком.юа/arhiv/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:22

Re: Байки про банки і не тільки....

Ув.коллеги

просьба подсказать хорошоие карточки с начислением процентов на положительный остаток. По валюте.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Пінбанк хіба що
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:54

  chipmunk написав:Всі в Беліз і сусідні країни ;)

Наскільки мені відомо - жоден європейський банк не відкриє рахунок компанії, зареєстрованій в Белізі
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