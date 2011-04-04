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Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 млрд грн или 0,8%.
Суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 млрд грн.
"Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызваннsq значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий", - говорится в сообщении НБУ.
Отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 млрд грн.
Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.
Отметим, что валютные депозиты населения в январе увеличились, а гривневые и валютные сбережения бизнеса упали на 21 млрд грн.
Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года население увеличило портфель валютных депозитов на $72 млн.
Вклады населения выросли на 0,9% - до $8,491 млрд.
За минувший год валютные вклады сократились на 1% - с $8,508 млрд до $8,419 млрд.
Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.
Денежная масса в Украине в января 2018 года сократилась на 2,7% — до 1 трлн 176,683 млрд грн.Об этом говорится вданных денежно-кредитной статистики НБУ.
По данным регулятора, соответствующая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,3%, до 321,573 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 2,4%, до 854,874 млрд грн.
Регламент роботи СЕП НБУ та банксистеми у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018 Робота системи електронних платежів НБУ переносяться з: ● п’ятниці 09 березня – на суботу 03 березня; ● понеділка 30 квітня – на суботу 05 травня; ● п’ятниці 29 червня – на суботу 23 червня; ● понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня; ● понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня. За потреби 09 березня, 30 квітня, 29 червня, 24 та 31 грудня 2018 банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку. Також банки мають: — повідомити клієнтів про власний режим роботи в дні, що зазначаються вище; — організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928