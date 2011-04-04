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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Цікавий графік, між іншим (клікнути 10Y інтервал)
https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi

Поточні показники порівнюю з валютними ставками на момент і виглядає невесело
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:05

Депозиты физлиц сократились на 1,8 млрд грн
Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 млрд грн или 0,8%.

Суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 млрд грн.

"Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызваннsq значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий", - говорится в сообщении НБУ.

Отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 млрд грн.

Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.

Отметим, что валютные депозиты населения в январе увеличились, а гривневые и валютные сбережения бизнеса упали на 21 млрд грн.

https://finclub.net/news/depozity-fizlits-sokratilis-na-1-8-mlrd-grn.html


Украинцы принесли $72 млн на валютные счета
Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года население увеличило портфель валютных депозитов на $72 млн.

Вклады населения выросли на 0,9% - до $8,491 млрд.

За минувший год валютные вклады сократились на 1% - с $8,508 млрд до $8,419 млрд.

Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.

https://finclub.net/news/ukraintsy-prinesli-72-mln-na-valyutnye-scheta.html


Сбережения бизнеса упали на 21 млрд грн
Вклады копоративного сектора в январе 2018 года сократились на 20,839 млрд грн.

Об этом сообщили в НБУ.

Уменьшились отстатки как на гривневых счетах юрлиц (на -12,607 млрд грн) в платежеспособных банках, так и на валютных (-8,325 млрд грн).

Валютные вклады сократились на 5,4% или $286 млн, тогда как темпы сокращения гривневых депозитов были меньше - 4,9%.

Суммарно бизнес на 1 февраля 2018 года хранил в банковской системе 255,072 млрд грн и $5,272 млрд.

Отметим, что валютные депозиты населения в январе увеличились, а гривневые упали на 1,8 млрд грн.

https://finclub.net/news/sberezheniya-biznesa-upali-na-21-mlrd-grn.html


В Украине денежная масса сократилась на 2,7%
Денежная масса в Украине в января 2018 года сократилась на 2,7% — до 1 трлн 176,683 млрд грн.Об этом говорится вданных денежно-кредитной статистики НБУ.

По данным регулятора, соответствующая динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков — на 3,3%, до 321,573 млрд грн, так и остатков по депозитам — на 2,4%, до 854,874 млрд грн.

https://minfin.com.ua/2018/02/14/32334079/
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 06:00

  хуторянка написав:clientage
Шеф.
"РД" банк помните?
:mrgreen: - Рома решил вернуться в банкобизнес
http://interfax.com.ua/news/economic/484308.html

Этого Рому Русланом зовут.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:47

Регламент роботи СЕП НБУ та банксистеми у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018
Робота системи електронних платежів НБУ переносяться з:
● п’ятниці 09 березня – на суботу 03 березня;
● понеділка 30 квітня – на суботу 05 травня;
● п’ятниці 29 червня – на суботу 23 червня;
● понеділка 24 грудня – на суботу 22 грудня;
● понеділка 31 грудня – на суботу 29 грудня.
За потреби 09 березня, 30 квітня, 29 червня, 24 та 31 грудня 2018 банки можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.
Також банки мають:
— повідомити клієнтів про власний режим роботи в дні, що зазначаються вище;
— організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=80928
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:17

Хто працює з КІБом: у них з 13.02 змінено ставки...
https://cib.com.ua/sites/cib/var/public ... vki_09.pdf
https://cib.com.ua/uk/services/private/deposits
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