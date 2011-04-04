Додано: Сер 14 лют, 2018 12:05

Депозиты физлиц сократились на 1,8 млрд грн

Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года гривневые депозиты физических лиц сократились в платежеспособных банках на 1,846 млрд грн или 0,8%.



Суммарный портфель розничных депозитов снизился до 232,923 млрд грн.



"Весомым фактором сокращения остатков средств в январе стал эффект базы сравнения - существенный рост депозитов в декабре, вызваннsq значительными бюджетными расходами в конце года и авансовой выплатой пенсий", - говорится в сообщении НБУ.



Отметим, что за 2017 год депозиты физлиц выросли на 19,1%, с уровня 197,112 млрд грн.



Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.



Отметим, что валютные депозиты населения в январе увеличились, а гривневые и валютные сбережения бизнеса упали на 21 млрд грн.

Украинцы принесли $72 млн на валютные счета

Национальный банк сообщил, что в январе 2018 года население увеличило портфель валютных депозитов на $72 млн.



Вклады населения выросли на 0,9% - до $8,491 млрд.



За минувший год валютные вклады сократились на 1% - с $8,508 млрд до $8,419 млрд.



Две трети банков сумели нарастить в 2017 году розничный депозитный портфель. Отток зафиксировали менее трети учреждений, причем среди аутсайдеров все банки с российским государственным капиталом. Предпочтения вкладчиков меняются медленно, переждать сложные времена они хотят в госбанках или «дочках» международных банковских групп.

Сбережения бизнеса упали на 21 млрд грн

Вклады копоративного сектора в январе 2018 года сократились на 20,839 млрд грн.



Об этом сообщили в НБУ.



Уменьшились отстатки как на гривневых счетах юрлиц (на -12,607 млрд грн) в платежеспособных банках, так и на валютных (-8,325 млрд грн).



Валютные вклады сократились на 5,4% или $286 млн, тогда как темпы сокращения гривневых депозитов были меньше - 4,9%.



Суммарно бизнес на 1 февраля 2018 года хранил в банковской системе 255,072 млрд грн и $5,272 млрд.



Отметим, что валютные депозиты населения в январе увеличились, а гривневые упали на 1,8 млрд грн.



В Украине денежная масса сократилась на 2,7%