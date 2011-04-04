Сбєр супостата...ні ногою в Сбєр.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:57
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:01
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:15
Можна через спеціалізовану обмінку.
А євро немає сенсу скидувати на долар пока. От буде курс 1.4 до долара тоді і перекинете))
Додано: П'ят 16 лют, 2018 19:06
Re: Байки про банки і не тільки....
Юнекс здається щось пропонував долар-євро без гривні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:54
Яша Смолий задекларировал 15,202 млн грн дохода за 2017
Зарплата в НБУ составила 2,306 млн грн, дивиденды от ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент" - 5,453 млн грн, % по счетам в Укрэксимбанке - 4,846 млн грн.
У Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,931 млн, в УкрСиббанке – 105 тыс. грн, в Райффайзен Банке Аваль - $4,455 тыс. и 105 тыс. грн, в Дельта Банке - 5,976 млн грн, в Ощадбанке - 254 тыс. грн. Он также является совладельцем 12 офисов, дома и физкультурно-оздоровительного комплексом в с.Погребы (Киевская обл.), апартаментов в Севастополе. Есть гидродроцикл, квадроцикл и гольфкар. В автопарке - Toyota LC 2006 г.в., VW Multivan 2012 г.в. и Mitsubishi 2002 г.в. Владеет инвестиционными сертификатами КУА "Эталон Эссет Менеджмент" номинальной стоимостью 15,815 млн грн.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 20:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Шо ж він так попав в Дельті...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:47
Виходжу до кінця місяця з БС останній вклад в VTB під 7,5% Тепер банки лише для розрахунків, ну і плюс хіба що в якості коротких ситуативних гривневих депозитів.
реклама
|