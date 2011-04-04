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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 16:00

  Ukrainian написав:Кому цікаво
Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000
У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично.
Відсоткові ставки:
-5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація
- 5 років 3.15% з помісячною виплатою
4 роки 3.20%
3 роки 3.15%
2 роки 3.10%
18 міс 3%
12 міс 2.75%

http://ru.deposits.org/canada.html
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 16:17

Гурман
Там всіх немає. :wink:
https://www.oaken.com/gic-rates/
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:01

  Ukrainian написав:Кому цікаво
Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000
У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично.
Відсоткові ставки:
-5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація
- 5 років 3.15% з помісячною виплатою
4 роки 3.20%
3 роки 3.15%
2 роки 3.10%
18 міс 3%
12 міс 2.75%


Цікаво, який у них tax на ці доходи
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 17:55

  Ukrainian написав:Кому цікаво
Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000
У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично.
Відсоткові ставки:
-5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація
- 5 років 3.15% з помісячною виплатою
4 роки 3.20%
3 роки 3.15%
2 роки 3.10%
18 міс 3%
12 міс 2.75%

а это доллары канадские или американские?
J
 
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J Канадские
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 19:58

  Ukrainian написав:Кому цікаво
Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000
У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично.
Відсоткові ставки:
-5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація
- 5 років 3.15% з помісячною виплатою
4 роки 3.20%
3 роки 3.15%
2 роки 3.10%
18 міс 3%
12 міс 2.75%

В гривні в Україні ставки привабливіші...ну і БС майже почищена. :wink:
Навіть важко спрогнозувати яка наступна банка на вихід. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 19:57

  ТИХИЙ написав: % по счетам в Укрэксимбанке - 4,846 млн грн.
У Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,931 млн

А де у Ексімі є депозит під 146% річних?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:
  ТИХИЙ написав: % по счетам в Укрэксимбанке - 4,846 млн грн.
У Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,931 млн

А де у Ексімі є депозит під 146% річних?


Увы гривна с долларом не в паритете.)
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Кому цікаво
Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000
У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично.
Відсоткові ставки:
-5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація
- 5 років 3.15% з помісячною виплатою
4 роки 3.20%
3 роки 3.15%
2 роки 3.10%
18 міс 3%
12 міс 2.75%

В гривні в Україні ставки привабливіші...ну і БС майже почищена. :wink:
Навіть важко спрогнозувати яка наступна банка на вихід. :)

Давно так не смеялся с утра,спасибо,задали хорошее настроение на день.
osya1964
 
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