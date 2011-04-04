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Ukrainian написав:Кому цікаво Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000 У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично. Відсоткові ставки: -5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація - 5 років 3.15% з помісячною виплатою 4 роки 3.20% 3 роки 3.15% 2 роки 3.10% 18 міс 3% 12 міс 2.75%
Ukrainian написав:Кому цікаво Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000 У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично. Відсоткові ставки: -5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація - 5 років 3.15% з помісячною виплатою 4 роки 3.20% 3 роки 3.15% 2 роки 3.10% 18 міс 3% 12 міс 2.75%
Ukrainian написав:Кому цікаво Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000 У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично. Відсоткові ставки: -5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація - 5 років 3.15% з помісячною виплатою 4 роки 3.20% 3 роки 3.15% 2 роки 3.10% 18 міс 3% 12 міс 2.75%
Ukrainian написав:Кому цікаво Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000 У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично. Відсоткові ставки: -5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація - 5 років 3.15% з помісячною виплатою 4 роки 3.20% 3 роки 3.15% 2 роки 3.10% 18 міс 3% 12 міс 2.75%
В гривні в Україні ставки привабливіші...ну і БС майже почищена. Навіть важко спрогнозувати яка наступна банка на вихід.
Ukrainian написав:Кому цікаво Депозит в канадському банку розмір гарантованої державою суми - $100.000 У випадку банкротство банку сума з відсотками виплачується на протязі трьох робочих днів автоматично. Відсоткові ставки: -5 років 3.25% виплата відсотків щорічно або капіталізація - 5 років 3.15% з помісячною виплатою 4 роки 3.20% 3 роки 3.15% 2 роки 3.10% 18 міс 3% 12 міс 2.75%
В гривні в Україні ставки привабливіші...ну і БС майже почищена. Навіть важко спрогнозувати яка наступна банка на вихід.
Давно так не смеялся с утра,спасибо,задали хорошее настроение на день.