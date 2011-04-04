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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:01

  chipmunk написав:Отже, річні депо мона спокійно відкривати...

Вопрос в какой валюте и под какие ставки. В Авале и раньше можно было. Толку?)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:58

Банки предупредили о проблемах интернет-банкингов
УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкингов.

"Уважаемые клиенты! Сообщаем, что в связи с проведением технических работ с 22:00 24.02.2018 до 08:00 25.02.2018 будет недоступна система интернет-банкинга UKRSIB online", - говорится в сегодняшнем сообщении УкрСиббанка.

Сегодня ночью не работали платежные устройства УкрСиббанка.

"В связи с проведением технических работ, направленных на улучшение качества сервисов, в ночь 22 февраля с 01:00 до 04:00 по Киевскому времени клиенты UKRSIBBANK BNP Paribas Group не смогут осуществлять финансовые операции по своим картам, также в это время не будут работать наши банкоматы и POS-терминалы", - отмечали в банке.

Ощадбанк сегодня сделал смс-рассылку своим клиентам.

"В период с 23:00 23.02.2018 до 12:00 24.02.2018 функции в Ощад 24/7 будут частично ограничены в связи с проведением плановых технических работ", - говорится в сообщении Ощадбанка.

https://finclub.net/news/banki-predupredili-o-problemakh-internet-bankingov.html
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Коллеги, если пополнить универсалку ПБ Прозапаской УГБ через "зеленый ящик" какие будут комиссии?
Кто-то так делал?
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:03

  Алексей77 написав:Господа, добрый день. Нужна информация за и против.
Какие риски вкладов на уровне фонда, скажем на 199 000? с ежемес. выплатой. У Вас есть такая практика?


если в гривне - рост курса.
я закладываю курс 40.
5 к макс.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:08

Берите выше, Моцарт прогнозирует паритет бумаги с деревянным.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:17

  Oleg_Sa написав:Берите выше, Моцарт прогнозирует паритет бумаги с деревянным.

где прогнозы пишет?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:27

На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.
Oleg_Sa
 
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