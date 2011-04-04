|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2018 07:08
Donnald написав: Oleg_Sa написав:
На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.
Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной?
В бесплатной. Ну и все-таки не стоит передергивать-он пишет о перспективе до 5-7 лет. А что будет через 5-7 лет не знает никто. То,что гривна будет падать и уже падает понятно и так. Но без серьезных потрясений оценку в 40 считаю вполне реалистичной,хотя для себя считаю даже 50. Хотя имхо куда опасней для депозитчика сейчас даже не курс,а риск заморозки депозитов и их не возврат,т. к долгов много,а те,кто их делал за свои их отдавать никак не собираются. Следовательно при текущих ставках депозитить даже в госах является рисковым занятием.
-
LuckyG
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 24.01.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:14
LuckyG написав: Donnald написав: Oleg_Sa написав:
На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.
Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной?
В бесплатной. Ну и все-таки не стоит передергивать-он пишет о перспективе до 5-7 лет. А что будет через 5-7 лет не знает никто. То,что гривна будет падать и уже падает понятно и так. Но без серьезных потрясений оценку в 40 считаю вполне реалистичной,хотя для себя считаю даже 50. Хотя имхо куда опасней для депозитчика сейчас даже не курс,а риск заморозки депозитов и их не возврат,т. к долгов много,а те,кто их делал за свои их отдавать никак не собираются. Следовательно при текущих ставках депозитить даже в госах является рисковыкм занятием.
Золоті слова, куме!
Читати всім підпис козака! При таких ризиках % ставки повинні бути захмарними. Поточні ставки - розрахунок на лОха.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24794
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 1873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2018 09:53
Oleg_Sa написав:
На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.
Я тоже могу такое написать:
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:2
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 2:1
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:10
...
Вероятности - они всегда есть.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 206
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2018 10:23
Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-)
не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 1627
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2018 11:00
jump написав:
Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-)
не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.
Экономист - это ученый, который завтра сможет объяснить, почему то, что он предсказывал вчера, сегодня не произошло (С)
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33662
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5378 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Нед 25 лют, 2018 13:14
IMPRINTER
До выборов относительный стабилизец +-2грн, кто что думает, стоит занести на столб под 19.5% бумагу до марта 2019 года? Если будет не выше 32 то выйтет тогда в 0.
-
Oleg_Sa
-
-
- Повідомлень: 1871
- З нами з: 27.10.08
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|198170
|
|
|50
|67647
|
|
|18
|15344
|
реклама
|