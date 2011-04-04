Додано: Нед 25 лют, 2018 07:08

Donnald написав: Oleg_Sa написав: На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1. На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.

Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной? Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной?

В бесплатной. Ну и все-таки не стоит передергивать-он пишет о перспективе до 5-7 лет. А что будет через 5-7 лет не знает никто. То,что гривна будет падать и уже падает понятно и так. Но без серьезных потрясений оценку в 40 считаю вполне реалистичной,хотя для себя считаю даже 50. Хотя имхо куда опасней для депозитчика сейчас даже не курс,а риск заморозки депозитов и их не возврат,т. к долгов много,а те,кто их делал за свои их отдавать никак не собираются. Следовательно при текущих ставках депозитить даже в госах является рисковым занятием.