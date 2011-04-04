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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 07:08

  Donnald написав:
  Oleg_Sa написав:На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.

Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной?

В бесплатной. Ну и все-таки не стоит передергивать-он пишет о перспективе до 5-7 лет. А что будет через 5-7 лет не знает никто. То,что гривна будет падать и уже падает понятно и так. Но без серьезных потрясений оценку в 40 считаю вполне реалистичной,хотя для себя считаю даже 50. Хотя имхо куда опасней для депозитчика сейчас даже не курс,а риск заморозки депозитов и их не возврат,т. к долгов много,а те,кто их делал за свои их отдавать никак не собираются. Следовательно при текущих ставках депозитить даже в госах является рисковым занятием.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:14

  LuckyG написав:
  Donnald написав:
  Oleg_Sa написав:На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.

Ссылку дайте пожалуйста. Это в открытой части Курс.ком.уа или в платной?

В бесплатной. Ну и все-таки не стоит передергивать-он пишет о перспективе до 5-7 лет. А что будет через 5-7 лет не знает никто. То,что гривна будет падать и уже падает понятно и так. Но без серьезных потрясений оценку в 40 считаю вполне реалистичной,хотя для себя считаю даже 50. Хотя имхо куда опасней для депозитчика сейчас даже не курс,а риск заморозки депозитов и их не возврат,т. к долгов много,а те,кто их делал за свои их отдавать никак не собираются. Следовательно при текущих ставках депозитить даже в госах является рисковыкм занятием.

Золоті слова, куме! :P Читати всім підпис козака! При таких ризиках % ставки повинні бути захмарними. Поточні ставки - розрахунок на лОха.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 09:53

  Oleg_Sa написав:На Курс.ком.уа посмотрите.Моцарт пишет: Сейчас в среднесрочной перспективе (не этот год) есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:1.

Я тоже могу такое написать:
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:2
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 2:1
есть вероятность сближения с рублем в соотношении 1:10
...
Вероятности - они всегда есть.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 10:23

Re: Байки про банки і не тільки....

Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-)
не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:00

  jump написав:Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-)
не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.


Экономист - это ученый, который завтра сможет объяснить, почему то, что он предсказывал вчера, сегодня не произошло (С)
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 13:14

IMPRINTER
До выборов относительный стабилизец +-2грн, кто что думает, стоит занести на столб под 19.5% бумагу до марта 2019 года? Если будет не выше 32 то выйтет тогда в 0.
Oleg_Sa
 
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