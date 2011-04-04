Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian

Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента России Путина и ФСБ.



Об этом накануне сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.



Согласно публикации, в конце 2012 года британская компания Lantana Trade LLP открыла счет в эстонском филиале банка и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на «миллионы евро».



Летом 2013-го сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.



Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank выяснили, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.



26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести «тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале».



В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.



Издание пишет, что масштабы финансовых махинаций того времени до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.