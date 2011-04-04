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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:28

  demichh написав:ну у каждого своя голова есть, а моцарта почитатать интересно


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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 12:39

Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента России Путина и ФСБ.

Об этом накануне сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.

Согласно публикации, в конце 2012 года британская компания Lantana Trade LLP открыла счет в эстонском филиале банка и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на «миллионы евро».

Летом 2013-го сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.

Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank выяснили, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.

26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести «тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале».

В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.

Издание пишет, что масштабы финансовых махинаций того времени до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 14:54

Будет отмазка почему не вернули

Латвийский ABLV Bank с деньгами Курченко ликвидируется
Акционеры латвийского банка ABLV Bank на внеочередном общем собрании 26 февраля приняли решение ликвидировать банк «в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации акционерного общества ABLV Bank».
След Курченко

FinClub сообщал, что Печерский районный суд Киева в октябре 2015 года арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе.

Фигурирует Сергей Курченко и в отчетах Минфина США, на основании которых ABLV Bank должны были наказать. «Кроме того, ABLV способствовал публичной коррупции через обслуживание счетов компании коррумпированных публичных лиц их стран СНГ и других коррумпированных субъектов. До 2014 года, например, украинский магнат Сергей Курченко провел миллиарды долларов через ABLV. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) выявило, что Курченко несет ответственность за непосредственное или косвенное участие в незаконном присвоение государственных активов Украины», – говорится в отчете.

https://finclub.net/news/latvijskij-ablv-bank-s-dengami-kurchenko-likvidiruetsya.html
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:45

З облігаціями ПАТ «Укрпошта» укладені перші угоди

27 лютого 2018 року на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» були укладені перші угоди з випущеними 12 лютого 2018 року облігаціями Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» серії «А» (тікер в торгівельній системі ПФТС – OUPSTA, код ISIN - UA4000199350). Зацікавленість інвесторів в купівлі боргових паперів ПАТ «Укрпошта» зумовлена як високою ставкою від 18% до 19% (в залежності від об’єму) у порівнянні з дохідністю державних облігацій, так і наявністю постійних ринкових котирувань на продаж паперів зі сторони співорганізатора випуску – ТОВ «Інвестиційний капітал Україна».

«Нарешті стартували перші за довгий час торги облігаціями небанківського сектора. Інвестори досить жваво на них відреагували. Це дійсно довгоочікувана «прем'єра», яка, сподіваємося, відкриє сезон подібних розміщень. Адже дохідність цих цінних паперів на 2-4% вище у порівнянні з альтернативними інструментами», - прокоментувала Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року відбулось розміщення облігацій ПАТ «Укрпошта» серії «А» на загальну суму 150 млн. грн. Відповідно до проспекту емісії емітента, до 20 листопада 2018 року будуть реалізовані також облігації серії «В» та «С» в обсязі 200 млн. грн. та 250 млн. грн. відповідно. Номінал однієї облігації складає 100 тис. грн. Погашення облігацій серії «А» відбудеться 17 листопада 2020 року, серії «В» - 17 травня 2022 року, а серії «С» - 14 листопада 2023 року.

http://pfts.ua/news/2054-z-obligatsiyami-pat-ukrposhta-ukladeni-pershi-ugodi
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 20:27

  TDK написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  chipmunk написав:Анонсували якесь покращення http://rwsbank.com.ua/news/News_26-02-2018

По гривні змін не зауважив...після попереднього підняття вроді і нічого не змінилося.
Стовпи тут не справжні...кожний хто входить сюди повинен знати.
Картки лише Просторові.
ІБ немає. :(

Чому стовпи не справжні?

Можлива заборона поповнення.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:00

Квесторе_поверніться

Як показує практика, заборона поповнення можлива будь де
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:03

  Scholar написав:Квесторе_поверніться

Як показує практика, заборона поповнення можлива будь де

Ну якщо бєспрєдєл скрізь, то чому б і банкстєрам не побєспрєдєльнічать? Все закономірно.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:31

Scholar, в Ощаді по старих депо поповнення нелімітоване.
По нових в Ощада є обмеження але чітко прописані.
В ньюРуслана право банки заборонити поповнення.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 00:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Не знаю хто як, а я планую стовбонутися в RWSi гривнею на 3 роки.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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