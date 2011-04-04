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Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента России Путина и ФСБ.
Об этом накануне сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.
Согласно публикации, в конце 2012 года британская компания Lantana Trade LLP открыла счет в эстонском филиале банка и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на «миллионы евро».
Летом 2013-го сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.
Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank выяснили, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.
26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести «тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале».
В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.
Издание пишет, что масштабы финансовых махинаций того времени до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.
Латвийский ABLV Bank с деньгами Курченко ликвидируется
Акционеры латвийского банка ABLV Bank на внеочередном общем собрании 26 февраля приняли решение ликвидировать банк «в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации акционерного общества ABLV Bank». След Курченко
FinClub сообщал, что Печерский районный суд Киева в октябре 2015 года арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе.
Фигурирует Сергей Курченко и в отчетах Минфина США, на основании которых ABLV Bank должны были наказать. «Кроме того, ABLV способствовал публичной коррупции через обслуживание счетов компании коррумпированных публичных лиц их стран СНГ и других коррумпированных субъектов. До 2014 года, например, украинский магнат Сергей Курченко провел миллиарды долларов через ABLV. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) выявило, что Курченко несет ответственность за непосредственное или косвенное участие в незаконном присвоение государственных активов Украины», – говорится в отчете.
27 лютого 2018 року на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» були укладені перші угоди з випущеними 12 лютого 2018 року облігаціями Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» серії «А» (тікер в торгівельній системі ПФТС – OUPSTA, код ISIN - UA4000199350). Зацікавленість інвесторів в купівлі боргових паперів ПАТ «Укрпошта» зумовлена як високою ставкою від 18% до 19% (в залежності від об’єму) у порівнянні з дохідністю державних облігацій, так і наявністю постійних ринкових котирувань на продаж паперів зі сторони співорганізатора випуску – ТОВ «Інвестиційний капітал Україна».
«Нарешті стартували перші за довгий час торги облігаціями небанківського сектора. Інвестори досить жваво на них відреагували. Це дійсно довгоочікувана «прем'єра», яка, сподіваємося, відкриє сезон подібних розміщень. Адже дохідність цих цінних паперів на 2-4% вище у порівнянні з альтернативними інструментами», - прокоментувала Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU.
Нагадаємо, 12 лютого 2018 року відбулось розміщення облігацій ПАТ «Укрпошта» серії «А» на загальну суму 150 млн. грн. Відповідно до проспекту емісії емітента, до 20 листопада 2018 року будуть реалізовані також облігації серії «В» та «С» в обсязі 200 млн. грн. та 250 млн. грн. відповідно. Номінал однієї облігації складає 100 тис. грн. Погашення облігацій серії «А» відбудеться 17 листопада 2020 року, серії «В» - 17 травня 2022 року, а серії «С» - 14 листопада 2023 року.
Як показує практика, заборона поповнення можлива будь де
Ну якщо бєспрєдєл скрізь, то чому б і банкстєрам не побєспрєдєльнічать? Все закономірно.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.