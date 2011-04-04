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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 08:59

bosson513

А чего вы думаете, что Пышный скрипит ?
Типа 7,6% по $ - это сверх рыночные ставки?
А на внешних рынках почем Украина занимает ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 11:36

  bosson513 написав:
  Квесторе_поверніться написав:в Ощаді по старих депо поповнення нелімітоване.
По нових в Ощада є обмеження але чітко прописані.


Чистая правда , такое прекрасное стечение обстоятельств бывает раз в 10 лет.
Пышный принимает, скрипит но держит условия - госбанк же.
Даже уровни лояльности действуют - достиг планки, тут тебе ставочку по депо вверх и т д и т п .

********
Но рисуется очередной пылесос - БАНК ГЛОБУС
1. Ставка по грн одна из высоких
2. На Минфине он есть и числиться как "эксклюзивный"
3. Сроки и %% по ним просто ШОКолодные, нет постыдных 3-6 месяцев с мега процентами.
4. Агрессивная реклама по радио пошла , упор именно по депо, ставки и местные тел номера отделений (хотя, он же системный - достаточно 0-800, БЕСПЛАТНОГО СО ВСЕХ УСТРОЙСТВ) , ЗОМБО.

Ну і кредитує троха Шаромига. Ні?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 13:45

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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:37

  Вкладчик1234 написав:Зображення

Ще облікову ставку піднімуть?
Всі підуть ОВДП купляти?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 21:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Ще облікову ставку піднімуть?
Всі підуть ОВДП купляти?

Скорее всего.

Банки будут работать как на России: пылесосят бумагу почти даром, и перевкладывают в облигации и т.п.
Уже сейчас заметно, что с повышением учётки, банки не спешат повышать проценты по депо. А зачем платить больше? :evil:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:02

Подняли учётку до 17%

Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Ага, уже тут есть https://news.finance.ua/ru/news/-/42174 ... uyu-stavku
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:34

Re: Байки про банки і не тільки....

Гривня снова усилится
Scholar
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:53

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Зображення

Ще облікову ставку піднімуть?
Всі підуть ОВДП купляти?

Скорее всего.

Банки будут работать как на России: пылесосят бумагу почти даром, и перевкладывают в облигации и т.п.
Уже сейчас заметно, что с повышением учётки, банки не спешат повышать проценты по депо. А зачем платить больше? :evil:

Кто виноват,что находятся ротозеи,несущие бумагу почти даром? Первое необходимое условие нищенствования-глупость.
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