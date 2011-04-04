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Квесторе_поверніться написав:в Ощаді по старих депо поповнення нелімітоване. По нових в Ощада є обмеження але чітко прописані.
Чистая правда , такое прекрасное стечение обстоятельств бывает раз в 10 лет. Пышный принимает, скрипит но держит условия - госбанк же. Даже уровни лояльности действуют - достиг планки, тут тебе ставочку по депо вверх и т д и т п .
******** Но рисуется очередной пылесос - БАНК ГЛОБУС 1. Ставка по грн одна из высоких 2. На Минфине он есть и числиться как "эксклюзивный" 3. Сроки и %% по ним просто ШОКолодные, нет постыдных 3-6 месяцев с мега процентами. 4. Агрессивная реклама по радио пошла , упор именно по депо, ставки и местные тел номера отделений (хотя, он же системный - достаточно 0-800, БЕСПЛАТНОГО СО ВСЕХ УСТРОЙСТВ) , ЗОМБО.
Ще облікову ставку піднімуть? Всі підуть ОВДП купляти?
Скорее всего.
Банки будут работать как на России: пылесосят бумагу почти даром, и перевкладывают в облигации и т.п. Уже сейчас заметно, что с повышением учётки, банки не спешат повышать проценты по депо. А зачем платить больше?
Ще облікову ставку піднімуть? Всі підуть ОВДП купляти?
Скорее всего.
Банки будут работать как на России: пылесосят бумагу почти даром, и перевкладывают в облигации и т.п. Уже сейчас заметно, что с повышением учётки, банки не спешат повышать проценты по депо. А зачем платить больше?
Кто виноват,что находятся ротозеи,несущие бумагу почти даром? Первое необходимое условие нищенствования-глупость.