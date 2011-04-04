Порошенко: "Очевидним є процес виходу з українського ринку банків із державним російським капіталом, він поступовий, регульований...цей процес треба здійснити так, щоб не завдати шкоди українській економіці та забезпечити стабільність функціонування банківської системи України. Також необхідно потурбуватися про те, щоб збереглися кошти українських підприємств і вклади фізичних осіб, які прийшли в ці банки ще задовго до початку російської агресії".
19.03.2018 БМ Банк розглядатиме питання припинення банківської діяльності...