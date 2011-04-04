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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:26

01.03.2018/...Також РНБО України підтримала пропозиції НБУ щодо продовження дії персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо банків з російським капіталом, дія яких закінчувалась в березні 2018 року. http://www.rnbo.gov.ua/news/2986.html
Порошенко: "Очевидним є процес виходу з українського ринку банків із державним російським капіталом, він поступовий, регульований...цей процес треба здійснити так, щоб не завдати шкоди українській економіці та забезпечити стабільність функціонування банківської системи України. Також необхідно потурбуватися про те, щоб збереглися кошти українських підприємств і вклади фізичних осіб, які прийшли в ці банки ще задовго до початку російської агресії". http://ua.interfax.com.ua/news/economic/488926.html
19.03.2018 БМ Банк розглядатиме питання припинення банківської діяльності... http://interfax.com.ua/news/economic/488908.html
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 00:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Залез сегодня на сайт форварда.
Там есть карта на продукты 1% кешбека на все остальное 3% кешбека - "Виручалка MAX"
какие минусы и подводные камни у этого продукта?
mephala
 
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