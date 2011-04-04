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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:21

  Алексей77 написав:И где предлагаете держать валюту? Только тратить?

Точно не в БСУ, но для многих бедность и жадность побеждают "здоровий глузд".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:43

  REA 1109 написав:
  mephala написав:у меня есть карта аллы так что для меня не в диковинку гасить дважды в месяц.
да и условия тут получше: 1,5% РКО и 20,6% вне грейса.
у той же аллы по экомаксимум 3,5% РКО и 26% вне грейса.
единственно что форвард дает кешбек на суммы от 100 грн.


а какой тогда смысл в кешбеке если РКО платить? если не большие суммы так он тогда на РКО и уходит


ну ситуации бывают разные. бывает когда приходится заплатить РКО а потом и ОМП а не полностью погасить кредитку. и смотрю форвард в этой ситуации будет более удобен.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:27

Коллеги, подскажите какие счета передают банки в налоговую в случае оформления ФЛП? Передаются ли ранее открытые 2620, 2630 и т.д. и какие риски ?
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:47

  GrafBV написав:Коллеги, подскажите какие счета передают банки в налоговую в случае оформления ФЛП? Передаются ли ранее открытые 2620, 2630 и т.д. и какие риски ?


Передаются данные о номере счета при его ЗАКРЫТИИ. Если банк в курсе, что Вы ФОП, ну Вы поняли.

Риски. А какие риски?
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