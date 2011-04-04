Донецкие купили у Калюжного
из Фидо туда с десяток сотрудников пошло
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 04 бер, 2018 09:31
Донецкие купили у Калюжного
из Фидо туда с десяток сотрудников пошло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 04 бер, 2018 11:54
В такое учреждение и гривну не понесешь, а Вы о валюте.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Нед 04 бер, 2018 12:18
Все зависит от результатов выборов.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 04 бер, 2018 13:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Ото не дуже забижайте клієнтів
- Підсудний, що вас спонукало пограбувати банк?
- Він перший почав!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 04 бер, 2018 16:33
Re: Байки про банки і не тільки....
подскажите куда бы вы пристроили гривну на 3 месяца?
Додано: Нед 04 бер, 2018 16:46
Re: Байки про банки і не тільки....
В глобус чи конкорд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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