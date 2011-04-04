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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 09:31

  l66 написав:Новое предложение от Минфина по $.
Что за банк Альянс?

Зображення

Донецкие купили у Калюжного https://finclub.net/news/aleksandr-sosi ... lyans.html там 1000 физлиц как и в Айбоксе.Была баня знатная на 5-м этаже дома быта "Оболонь" :wink: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... vo-208431/
из Фидо туда с десяток сотрудников пошло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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это ставки для сумм от 5К$
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 11:54

  l66 написав:Новое предложение от Минфина по $.
Что за банк Альянс?

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В такое учреждение и гривну не понесешь, а Вы о валюте.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 12:18

  Faceless написав:
  Goodman написав:Из всех реальных игроков претендентов на ВА ТАСЯ

Глупости

Все зависит от результатов выборов.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Ото не дуже забижайте клієнтів ;)

- Підсудний, що вас спонукало пограбувати банк?
- Він перший почав!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:33

Re: Байки про банки і не тільки....

подскажите куда бы вы пристроили гривну на 3 месяца?
lensky
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 16:46

Re: Байки про банки і не тільки....

В глобус чи конкорд
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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