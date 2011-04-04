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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:15
Поддерживаю вопрос. Делимся инфой. Вот я гривну кидаю в RWS евро КОМИНВЕСТ доллар до апреля 19 в ощаде. Делимся не стесняемся....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:28
Додано: Пон 05 бер, 2018 20:24
При этом экс-менеджер Приватбанка признался, что используемые банками системы защиты пользователей от мошенничества в сети не гарантируют пользователю безопасное управление счетом. Потому monobank и не намерен создавать приложения и сайты для альтернативных платформ. Более того, по его словам, все пользователи системы Приват24 обречены потерять свои деньги.
Если вы пользуетесь клиент-банком с обычного компьютера, то можете быть уверены, что если у вас еще не украли деньги, это всего лишь вопрос времени. А если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги.
«Мы регистрировали сотни случаев компрометации клиентских счетов в десктопном Приват24 в день и тратили титанические усилия на борьбу с этой чумой. Уверен, что после нашего ухода ситуация с безопасностью Приват24 лучше не стала. Могу только представить, что происходит у коллег из других банков с девственными аутсорсинговыми системами ИТ-безопасности. Сейчас вы читаете это и думаете, что с вами это уж точно не случится. Вы заблуждаетесь. Просто вспомните потом этот пост», – резюмировал Гороховский.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42205 ... rivatbanka
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:48
Наступним проектом буде однобітовий банк через Укрпошту, бо смартфони теж решето.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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