Додано: Пон 05 бер, 2018 20:24

Более того, по его словам, все пользователи системы Приват24 обречены потерять свои деньги.



Если вы пользуетесь клиент-банком с обычного компьютера, то можете быть уверены, что если у вас еще не украли деньги, это всего лишь вопрос времени. А если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги.



«Мы регистрировали сотни случаев компрометации клиентских счетов в десктопном Приват24 в день и тратили титанические усилия на борьбу с этой чумой. Уверен, что после нашего ухода ситуация с безопасностью Приват24 лучше не стала.

При этом экс-менеджер Приватбанка признался, что используемые банками системы защиты пользователей от мошенничества в сети не гарантируют пользователю безопасное управление счетом. Потому monobank и не намерен создавать приложения и сайты для альтернативных платформ.Могу только представить, что происходит у коллег из других банков с девственными аутсорсинговыми системами ИТ-безопасности. Сейчас вы читаете это и думаете, что с вами это уж точно не случится. Вы заблуждаетесь. Просто вспомните потом этот пост», – резюмировал Гороховский.