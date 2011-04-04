RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 11:12

Кто где столбится, в каких банках?
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 27.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:15

Поддерживаю вопрос. Делимся инфой. Вот я гривну кидаю в RWS евро КОМИНВЕСТ доллар до апреля 19 в ощаде. Делимся не стесняемся....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 492
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:28

  lensky написав:подскажите куда бы вы пристроили гривну на 3 месяца?

благодарю за варианты, в виду предложений еще вопрос :) можно в приват овер 200k?
lensky
 
Повідомлень: 65
З нами з: 19.09.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 20:24

При этом экс-менеджер Приватбанка признался, что используемые банками системы защиты пользователей от мошенничества в сети не гарантируют пользователю безопасное управление счетом. Потому monobank и не намерен создавать приложения и сайты для альтернативных платформ. Более того, по его словам, все пользователи системы Приват24 обречены потерять свои деньги.

Если вы пользуетесь клиент-банком с обычного компьютера, то можете быть уверены, что если у вас еще не украли деньги, это всего лишь вопрос времени. А если вы не пользуетесь компьютером, а у вашего банка есть компьютерная версия клиент-банка, то у вас тоже рано или поздно украдут деньги.

«Мы регистрировали сотни случаев компрометации клиентских счетов в десктопном Приват24 в день и тратили титанические усилия на борьбу с этой чумой. Уверен, что после нашего ухода ситуация с безопасностью Приват24 лучше не стала. Могу только представить, что происходит у коллег из других банков с девственными аутсорсинговыми системами ИТ-безопасности. Сейчас вы читаете это и думаете, что с вами это уж точно не случится. Вы заблуждаетесь. Просто вспомните потом этот пост», – резюмировал Гороховский.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42205 ... rivatbanka
jump
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 18.08.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Если вы пользуетесь клиент-банком с обычного компьютера, то можете быть уверены, что если у вас еще не украли деньги, это всего лишь вопрос времени

Ага, а если вы ходите по улицам - то вам рано или поздно на голову свалится кирпич.
Это всего лишь вопрос времени
mustbe
 
Повідомлень: 257
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:48

Наступним проектом буде однобітовий банк через Укрпошту, бо смартфони теж решето.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2071
З нами з: 18.08.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198483
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 67823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54195)
06.03.2018 04:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.