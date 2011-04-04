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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:53
Народ а что там слышно про Михайловский?
А то молчали молчали а в январе 2018 взяли мне просрочку по нему в УБКИ нарисовали
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mephala
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:36
mephala написав:
Народ а что там слышно про Михайловский?
А то молчали молчали а в январе 2018 взяли мне просрочку по нему в УБКИ нарисовали
Суперечки між Фагором і Михайлівським має розглядати Верховний Суд, який зараз на етапі становлення...тому процес затягується.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:32
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:35
Вкладчик1234 написав:
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
Хм, може краще почекати до 100грн/дол і деномінувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:02
Вкладчик1234 написав:
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ
В Чехии, где курс кроны к гривне (условно) щас 1:1 к гривне (а когда-то был 4:1
) самой мелкой банкнотой являться 100 крон - все остальные номиналы давно уже существуют только в виде монет. Банкноты - 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:25
IMPRINTER написав: Вкладчик1234 написав:
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ
В Чехии, где курс кроны к гривне (условно) щас 1:1 к гривне (а когда-то был 4:1
) самой мелкой банкнотой являться 100 крон - все остальные номиналы давно уже существуют только в виде монет. Банкноты - 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон.
Прааално, оставим себе ток гривну, а копейки то хай деревянному в... печёнку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:16
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:36
Вкладчик1234 написав:
Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.
«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ
Уже бы все купюры поменяли на монеты, привязал мешок с монетами на пояс и ходишь по магазинам, как в древнем Риме.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:39
safonovstanislav написав:
Уже бы все купюры поменяли на монеты, привязал мешок с монетами на пояс и ходишь по магазинам, как в древнем Риме.
А если кто позарится, этим же мешком и отбиться можно
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Сибарит
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42
Сибарит написав:
А если кто позарится, этим же мешком и отбиться можно
/згадався стальний пацюк Гаррісона/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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