RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 74757677>
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:53

Народ а что там слышно про Михайловский?
А то молчали молчали а в январе 2018 взяли мне просрочку по нему в УБКИ нарисовали :evil:
mephala
 
Повідомлень: 2795
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:36

  mephala написав:Народ а что там слышно про Михайловский?
А то молчали молчали а в январе 2018 взяли мне просрочку по нему в УБКИ нарисовали :evil:

Суперечки між Фагором і Михайлівським має розглядати Верховний Суд, який зараз на етапі становлення...тому процес затягується.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24010
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:32

Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5117
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3359 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

Хм, може краще почекати до 100грн/дол і деномінувати?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7673
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:02

  Вкладчик1234 написав:Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ


В Чехии, где курс кроны к гривне (условно) щас 1:1 к гривне (а когда-то был 4:1 :( ) самой мелкой банкнотой являться 100 крон - все остальные номиналы давно уже существуют только в виде монет. Банкноты - 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33825
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5403 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:25

  IMPRINTER написав:
  Вкладчик1234 написав:Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ


В Чехии, где курс кроны к гривне (условно) щас 1:1 к гривне (а когда-то был 4:1 :( ) самой мелкой банкнотой являться 100 крон - все остальные номиналы давно уже существуют только в виде монет. Банкноты - 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон.

Прааално, оставим себе ток гривну, а копейки то хай деревянному в... печёнку :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23841
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:16

  Вкладчик1234 написав:«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
Аlександр
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 10.04.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:36

  Вкладчик1234 написав:Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

«14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении», - сообщается на сайте НБУ

Уже бы все купюры поменяли на монеты, привязал мешок с монетами на пояс и ходишь по магазинам, как в древнем Риме.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1452
З нами з: 10.05.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  safonovstanislav написав:Уже бы все купюры поменяли на монеты, привязал мешок с монетами на пояс и ходишь по магазинам, как в древнем Риме.

А если кто позарится, этим же мешком и отбиться можно :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 02.09.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Сибарит написав:А если кто позарится, этим же мешком и отбиться можно

/згадався стальний пацюк Гаррісона/ :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7673
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198628
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 67959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15450
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54471)
13.03.2018 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.