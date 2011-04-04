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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:03
...Валерія Гонтарева завершила професійну діяльність у Національному банку 11 травня 2017 року та перебувала у вимушеній відпустці до рішення Верховної Ради України.
Это согласно КЗоТу есть такой отпуск?! Ну как пытка апельсинами...
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 15 бер, 2018 16:05, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:05
гонтареву не мешало бы еще бы посадить за содеянное
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Surfer
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11
Surfer написав:
гонтареву не мешало бы еще бы посадить за содеянное
сядет... в самолет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:27
Ми вже зробили найважче – повернули течію річки. Наш корабель із командою професіоналів на борту має упевнено рухатися і далі вперед за чітко визначеним маршрутом. Незмінність і незворотність обраного шляху – це запорука успішності нашої країни та підтримки наших міжнародних партнерів.
какккой-то когнитивный диссонанс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:34
coulthard написав:
6 березня подав запит, через дві години прийшла відповідь. При відправленні вони зобов'язують заповнити усі графи про свої дані. А так без проблем.
Тоже получил годовой отчёт о проделанной работе...
Только смущает меня одна запись
в четвёртом квартале... дескать я получил доход от ТОВ Сервис ХАБ и с него уплачен налог...
дел с этим ТОВ (Рекламні агентства) точно не имел... оформлено как додатеове благо...
Кто-нить сталкивался с таким?
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Карамболь
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:35
додатеове благо то так кешбеку звуть часто
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:40
chipmunk
та по кб нет вопросов... просто название тов не о чём не говорит, а так всё есть в комплекте алла, тася и и иже с ними...
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Карамболь
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:49
Карамболь написав:chipmunk
та по кб нет вопросов... просто название тов не о чём не говорит, а так всё есть в комплекте алла, тася и и иже с ними...
може ПУМБа?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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