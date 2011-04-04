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15.03.2018 НБУ... продовжує забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме ПАТ: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк". Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб. Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб. Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 15 березня 2018 № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 № 654", яка набирає чинності 16 березня 2018. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838