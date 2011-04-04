RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 19:30

15.03.2018
НБУ... продовжує забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме ПАТ: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк".
Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб. Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб. Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 15 березня 2018 № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 № 654", яка набирає чинності 16 березня 2018. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 10.10.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:08

  coulthard написав:Квесторе_поверніться

6 березня подав запит, через дві години прийшла відповідь. При відправленні вони зобов'язують заповнити усі графи про свої дані. А так без проблем.

Тут https://cabinet.sfs.gov.ua/help підглянув.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24060
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:18

У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян.
Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:
167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон).
12 відсотків - для пасивних доходів (в проекті закону).
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 10.10.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:24

  ТИХИЙ написав:У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян.
Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:
167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон).
[b]12 відсотків [/b]- для пасивних доходів (в проекті закону).
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604

Краще 8,5 +1,5 військовий збір = 10 - легко рахувати.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24060
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:30

  chipmunk написав:Глянув свої доходи - було якесь благо "Талан комунікейшнс" :)

Призи якісь у акціях не вигравали? ;)
Рюкзачки, стаканчики брендовані, квитки на концерти, тощо?
У багатьох випадках ці "Талани" є виконавцями акцій 8)
Ну ось, наприклад, пункт 1.3
http://btl-forsage.com.ua/news/of-ts-jn-pravila-uchast-v-reklamn-j-akts-1.html
Тут вам і Талан, і АТБ, і Хрюша (майбутній Свинорил) :lol:
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
Повідомлень: 272
З нами з: 27.02.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  konokrad написав:Призи якісь у акціях не вигравали? ;)
Рюкзачки, стаканчики брендовані, квитки на концерти, тощо?

Було, але давно, ще при живих Михо й Трасті, їх кредитками. Але може забув. Схоже на те...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7693
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198660
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 67998
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5212)
15.03.2018 21:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.