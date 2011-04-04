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15.03.2018 НБУ... продовжує забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме ПАТ: "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк", "БМ Банк". Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, які передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних з банками осіб. Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб. Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 15 березня 2018 № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 № 654", яка набирає чинності 16 березня 2018. https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян. Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах: 167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон). 12 відсотків - для пасивних доходів (в проекті закону). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604
ТИХИЙ написав:У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян. Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах: 167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон). [b]12 відсотків [/b]- для пасивних доходів (в проекті закону). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604
Краще 8,5 +1,5 військовий збір = 10 - легко рахувати.
ТИХИЙ написав:У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян. Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах: 167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон). [b]12 відсотків [/b]- для пасивних доходів (в проекті закону). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604
Краще 8,5 +1,5 військовий збір = 10 - легко рахувати.
При таких нікудишніх ставках в укр банках немає значення чи податок 10% чи 20% з 3% річних. Тримати гроші під смішний відсоток в банках з незрозумілим майбутнім; хто зна що в голову владі взбреде, боргів віддавати потрібно багатенько в наступні кілька років ну і дефіцит поточного рахунку теж потрібно чимось компенсувати, можуть у влади погані (для $$$ вкладника ) ідеї з'явитись. Навіть якщо і пронесе все рівно овчинка вичинки не варта.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Банкиры объяснили заработок на льготных периодах по кредитам
Часть прибыли они компенсируют за счет торговых сетей, в которых клиенты покупают технику в кредит, а также за счет клиентов, которые погашают кредит по истечении льготного периода
«70% заемщиков не укладываются в льготный период, поэтому они оплачивают стоимость кредитов тех 30%, кто пользовался кредитом бесплатно», – говорит директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка Алексей Пузняк в ходе круглого стола «Бум потребкредитования: не станет ли он новой проблемой для системы», организованного «Финансовым клубом».
В сегменте потребкредитов заработок банка обеспечивает торговец, в чьей торговой сети заемщик купил товар в кредит. «Торговец в свою очередь получит эту сумму у производителя техники», – пояснил Алексей Пузняк.
А вот в сегменте кредитных карт ситуация другая. «Все льготные периоды должны оплачиваться: их наличие отражается на доходности продукта. Поэтому нужно смотреть: либо этот кредитный продукт будет с дополнительной комиссией, либо ставка по нему будет выше, чем по кредиту без льготного периода, либо банк установит повышенный тариф на снятие кэша. Мы иногда предлагаем клиентам кредиты с льготным периодом, но это не более чем маркетинговый ход», – перечисляет председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев.
ТИХИЙ написав:У ВР України 12.03.2018 зареєстровано (№8109) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання податкової відповідальності громадян. Там є пункт 167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах: 167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів (діючий закон). [b]12 відсотків [/b]- для пасивних доходів (в проекті закону). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63604
Краще 8,5 +1,5 військовий збір = 10 - легко рахувати.
При таких нікудишніх ставках в укр банках немає значення чи податок 10% чи 20% з 3% річних. Тримати гроші під смішний відсоток в банках з незрозумілим майбутнім; хто зна що в голову владі взбреде, боргів віддавати потрібно багатенько в наступні кілька років ну і дефіцит поточного рахунку теж потрібно чимось компенсувати, можуть у влади погані (для $$$ вкладника ) ідеї з'явитись. Навіть якщо і пронесе все рівно овчинка вичинки не варта.
Думав ви ще минулого року пішли з банків. Навіщо роками одну й туж мантру повторювати?