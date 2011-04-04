RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78798081>
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 02:36

Jerry
Дякую за що турбуєтесь , дуже приємно!
Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються і переводяться на рахунок закордонного брокера де купляються ETF американського S&P500 як заповідає великий Уорен Баффет (один з небагатьох інвесторів до якого мав повагу засновник гілки шановний Квестор).
Останій $$$ депозит в українських банках це пятирічний в приваті який закінчується в 2021 році.
Surfer
ПС какашками в мій бік прошу не кидатись, подобається тримати під 3% в банках країни з дуже високим інвестиційним ризиком, будь ласка.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 17 бер, 2018 04:47, всього редагувалось 2 разів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 02:48

  Mirror написав:Ukrainian Ця Ваша точка зору вже всім знайома. Прошу, поміняйте методичку або платівку :lol: )))


Думав ви ще минулого року пішли з банків. Навіщо роками одну й туж мантру повторювати?


Когда этот персонаж с ярким погоняловом "Ukrainian" околачивается на ветках росбанков - думается обычный коллаборант , сотрудничающий со структурами страны аргессора в военное время. Но когда эта мерзость еще разводит контрагитацию против именно украинских банков, и как видно подобные вбросы далеко не первые , становится совершенно ясно что это голимый расейский троль.
Surfer
 
Повідомлень: 894
З нами з: 14.11.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:05

Прокуратура Києва затримала жінку, яку підозрює в організації злочинної схеми по заволодінню 250 мільйонів гривень державного банку ПАТ "Укргазбанк".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що жінка створила низку фіктивних підприємств. Їх керівниками вона призначила підконтрольних осіб.

Крім того, підозрювана залучила у якості співвиконавців інших осіб, які знайшли нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди.

"Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки", - розповідають у прокуратурі.

За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві.

Наразі за клопотанням прокуратури затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, прокуратура встановлює інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

У коментарі "Інтерфакс-Україна" директор департаменту інформаційної політики, маркетингу та реклами Укргазбанку Володимир Пікалов заявив, що затримана жінка не є співробітницею цього банку.

"Затримана не є співробітником банку, а, за інформацією правоохоронних органів, є організатором злочинної групи, що підробила підпис одного з членів правління Укргазбанку. Безпосереднього виконавця цього злочину затримали в 2017 році", - сказав він.
jump
 
Повідомлень: 1717
З нами з: 18.08.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:де купляються ETF американського S&P500

А конкретніше...якщо не секрет?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24073
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:де купляються ETF американського S&P500

А конкретніше...якщо не секрет?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
https://personal.vanguard.com/us/funds/ ... irect=true
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:53

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:де купляються ETF американського S&P500

А конкретніше...якщо не секрет?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
https://personal.vanguard.com/us/funds/ ... irect=true

Довготривалий ріст не повинен змінитись падінням?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24073
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:03

Квесторе_поверніться
Може і таке бути; в будь якому випадку в довгостроковій перспективі ріст.
З 1970 року якщо рахувати річну дохідності плюс реінвестувати дивіденти виходить ~12% річних з урахуванням падінь
Який банк в Україні мені пропонує скільки в $$$ ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:08

  Ukrainian написав:Jerry
Дякую за що турбуєтесь , дуже приємно!
Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються і переводяться на рахунок закордонного брокера де купляються ETF американського S&P500 як заповідає великий Уорен Баффет (один з небагатьох інвесторів до якого мав повагу засновник гілки шановний Квестор).

S&P500 падатиме.
KIM30
 
Повідомлень: 5323
З нами з: 12.11.09
Подякував: 907 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:10

Re: Байки про банки і не тільки....

Фанатам янкофонди читать сюди Инвестиции на рынках США. ETF.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 15.04.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:11

  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться
Може і таке бути; в будь якому випадку в довгостроковій перспективі ріст.
З 1970 року якщо рахувати річну дохідності плюс реінвестувати дивіденти виходить ~12% річних з урахуванням падінь
Який банк в Україні мені пропонує скільки в $$$ ?

чоловіче, час росту вже минув, почалося падіння. Пізно купувати. Якщо в укрбанках ви бмали +3%, то там буде -10%
KIM30
 
Повідомлень: 5323
З нами з: 12.11.09
Подякував: 907 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78798081>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198697
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15472
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54651)
17.03.2018 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.