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Jerry Дякую за що турбуєтесь , дуже приємно! Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються і переводяться на рахунок закордонного брокера де купляються ETF американського S&P500 як заповідає великий Уорен Баффет (один з небагатьох інвесторів до якого мав повагу засновник гілки шановний Квестор). Останій $$$ депозит в українських банках це пятирічний в приваті який закінчується в 2021 році. Surfer ПС какашками в мій бік прошу не кидатись, подобається тримати під 3% в банках країни з дуже високим інвестиційним ризиком, будь ласка.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 17 бер, 2018 04:47, всього редагувалось 2 разів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Mirror написав:Ukrainian Ця Ваша точка зору вже всім знайома. Прошу, поміняйте методичку або платівку )))
Думав ви ще минулого року пішли з банків. Навіщо роками одну й туж мантру повторювати?
Когда этот персонаж с ярким погоняловом "Ukrainian" околачивается на ветках росбанков - думается обычный коллаборант , сотрудничающий со структурами страны аргессора в военное время. Но когда эта мерзость еще разводит контрагитацию против именно украинских банков, и как видно подобные вбросы далеко не первые , становится совершенно ясно что это голимый расейский троль.
Прокуратура Києва затримала жінку, яку підозрює в організації злочинної схеми по заволодінню 250 мільйонів гривень державного банку ПАТ "Укргазбанк".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"Встановлено, що у 2015 році вказана особа, під приводом надання послуг з вирішення проблемної заборгованості банківських установ, умисно та за попередньою змовою з іншими особами, організувала підроблення ряду документів щодо відчуження кредитного портфелю державного банку ПАТ "Укргазбанк", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що жінка створила низку фіктивних підприємств. Їх керівниками вона призначила підконтрольних осіб.
Крім того, підозрювана залучила у якості співвиконавців інших осіб, які знайшли нотаріуса, що засвідчив незаконні угоди.
"Внаслідок зазначених дій банк був позбавлений права вимоги по кредиту, а майно яке перебувало у заставі банку на суму 250 млн гривень, незаконно вибуло з-під його іпотеки", - розповідають у прокуратурі.
За погодженням із прокурором у кримінальному провадженні 38-річній жінці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробленні документів, привласненні владних повноважень, підкупі особи, яка надає публічні послуги та фіктивному підприємництві.
Наразі за клопотанням прокуратури затриманій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, прокуратура встановлює інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.
У коментарі "Інтерфакс-Україна" директор департаменту інформаційної політики, маркетингу та реклами Укргазбанку Володимир Пікалов заявив, що затримана жінка не є співробітницею цього банку.
"Затримана не є співробітником банку, а, за інформацією правоохоронних органів, є організатором злочинної групи, що підробила підпис одного з членів правління Укргазбанку. Безпосереднього виконавця цього злочину затримали в 2017 році", - сказав він.
Квесторе_поверніться Може і таке бути; в будь якому випадку в довгостроковій перспективі ріст. З 1970 року якщо рахувати річну дохідності плюс реінвестувати дивіденти виходить ~12% річних з урахуванням падінь Який банк в Україні мені пропонує скільки в $$$ ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Jerry Дякую за що турбуєтесь , дуже приємно! Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються і переводяться на рахунок закордонного брокера де купляються ETF американського S&P500 як заповідає великий Уорен Баффет (один з небагатьох інвесторів до якого мав повагу засновник гілки шановний Квестор).
Ukrainian написав:Квесторе_поверніться Може і таке бути; в будь якому випадку в довгостроковій перспективі ріст. З 1970 року якщо рахувати річну дохідності плюс реінвестувати дивіденти виходить ~12% річних з урахуванням падінь Який банк в Україні мені пропонує скільки в $$$ ?
чоловіче, час росту вже минув, почалося падіння. Пізно купувати. Якщо в укрбанках ви бмали +3%, то там буде -10%