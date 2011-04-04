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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:13

  KIM30 написав:
  Ukrainian написав:Jerry
Дякую за що турбуєтесь , дуже приємно!
Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються і переводяться на рахунок закордонного брокера де купляються ETF американського S&P500 як заповідає великий Уорен Баффет (один з небагатьох інвесторів до якого мав повагу засновник гілки шановний Квестор).

S&P500 падатиме.

І що ? в 2008 упав теж на 30% а потім виріс на 200%
На відміну від трикратного девалу та банкопаду коли українські вкладники втратили незворотньо 90-30% інвестори в S&P 500 нічого не втрачали тільки примножили
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:18

Ukrainian

Напевно, дуже залежить від точки входу і горизонту інвестування. Є думка, що зараз піки
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:45

  Scholar написав:Ukrainian

Напевно, дуже залежить від точки входу і горизонту інвестування. Є думка, що зараз піки

Люди які купили на піку в 2007, зараз в непоганому плюсі, люди які купили в 2008 в дуже жирному плюсі.
Після банкопаду та девалу та незворотніх втрат на теренах БСУ я морально готовий навіть до 30% корекції ринків, так як впевнений що від росте , на відміну від втрат в Україні які мені та іншим інвесторам ніхто вже не компенсує.
Кожен вирішує сам що йому до смаку
----
Тим більше зараз це може робити будь хто в рік до 50 тис $$$ через будь який банк.
Ризиків набагато менше ніж тримати в укр банках під 3%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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