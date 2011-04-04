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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45
Ще 1 березня попереджував, що 19.03.2018 БМ Банк розглядатиме питання припинення банківської діяльності...
19 березня на загальних зборах акціонерів АТ «БМ БАНК» прийнято рішення про припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» зі збереженням юридичної особи.
Раніше акціонерами Групи ВТБ була прийнята стратегія щодо оптимізації присутності на Україні, і в рамках її реалізації та відповідно до вимог Закону України № 1985-VIII від 23.03.2017 «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» розроблений план припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» . У встановлені законодавством терміни (до 180 днів з дати погодження Національним банком України) АТ «БМ БАНК» повністю виконає всі свої зобов'язання, пов'язані із банківською діяльністю, і перш за все - зобов'язання перед клієнтами банку. У вересні 2018 року Національному банку України буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії. Плани щодо подальшої роботи АТ «БМ БАНК» як юридичної особи поки не розголошуються.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:09
да не, "Ukrainian" фанат руського мира из Польши, уже пару лет этим болеет, все про кока-колу рассаказывал. И да, он часто полезную информацию дает, из практического опыта, за что и спасибо!
А вот наивная вера что можно что-то где-то купить и ничего больше не делая получать доход, пусть и в длинную... К примеру, я в 2007 купил сертефикатов фонда привязонного к европейскому анналогу S&P500 - EURO STOXX 50, заходили как вот сейчас, на пике, он по 4к был, и через год упал... я подождал чутка, но не выдержал и продал на отскоке, когда он 3к был... это, мать его, минус 5000€... на банковском проценте za 10 лет в Украине я покрыл убытки, но давайте посмотрим на график
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:19
втб и проминвест сворачиваются по тому же сценарию, сбербанк вроде еще надеются продать, Альфа шифруется не по детски, Форвард и первый инвестиционный не отсвечивают...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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