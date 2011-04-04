RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 25.03.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:45

Ще 1 березня попереджував, що 19.03.2018 БМ Банк розглядатиме питання припинення банківської діяльності... :arrow:
19 березня на загальних зборах акціонерів АТ «БМ БАНК» прийнято рішення про припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» зі збереженням юридичної особи.
Раніше акціонерами Групи ВТБ була прийнята стратегія щодо оптимізації присутності на Україні, і в рамках її реалізації та відповідно до вимог Закону України № 1985-VIII від 23.03.2017 «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» розроблений план припинення банківської діяльності АТ «БМ БАНК» . У встановлені законодавством терміни (до 180 днів з дати погодження Національним банком України) АТ «БМ БАНК» повністю виконає всі свої зобов'язання, пов'язані із банківською діяльністю, і перш за все - зобов'язання перед клієнтами банку. У вересні 2018 року Національному банку України буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії. Плани щодо подальшої роботи АТ «БМ БАНК» як юридичної особи поки не розголошуються. http://www.bmbank.com.ua/ua/news?pid=2415
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 10.10.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:08

ТИХИЙ

Что с другими росами будет?
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 25.03.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:09

  komp написав:
  V2 написав:
  Ukrainian написав:Повідомляю що по мірі закінчення вкладів гроші знімаються

З 2014 р. все знімаються і знімаються, та ніяк знятися не можуть :mrgreen:

Да чего там тролля обсуждать, брешет ка сивый мерин, ETF, брокеры...
год назад оно слов таких не знало, а тут про 12% рассказывает и чего это весь мир на 12% не сидит ничего не делая?
Вечная сказка о вечной лафе...


да не, "Ukrainian" фанат руського мира из Польши, уже пару лет этим болеет, все про кока-колу рассаказывал. И да, он часто полезную информацию дает, из практического опыта, за что и спасибо!

А вот наивная вера что можно что-то где-то купить и ничего больше не делая получать доход, пусть и в длинную... К примеру, я в 2007 купил сертефикатов фонда привязонного к европейскому анналогу S&P500 - EURO STOXX 50, заходили как вот сейчас, на пике, он по 4к был, и через год упал... я подождал чутка, но не выдержал и продал на отскоке, когда он 3к был... это, мать его, минус 5000€... на банковском проценте za 10 лет в Украине я покрыл убытки, но давайте посмотрим на график https://www.finanzen.net/index/Euro_Stoxx_50 как оно, отросло?!! я бы и сейчаc еще в убытке сидел. И тут нет логического объяснения, вроде и Европа не хуже USA и т.д. вон DAX к примеру подрос, так что это та же лотерея и тока задним числом мы все Бафеты...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 24.07.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:19

  Scholar написав:ТИХИЙ

Что с другими росами будет?


втб и проминвест сворачиваются по тому же сценарию, сбербанк вроде еще надеются продать, Альфа шифруется не по детски, Форвард и первый инвестиционный не отсвечивают...

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 621
З нами з: 24.07.10
Подякував: 129 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:01

  Scholar написав:Уже обсудили закон о валюте имени Петра Инкогнито?
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=63668

Визначено Президентом як невідкладний

И чего там президент хочет? В двух словах.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:41

  Kripo написав:
  Scholar написав:ТИХИЙ

Что с другими росами будет?


втб и проминвест сворачиваются по тому же сценарию, сбербанк вроде еще надеются продать, Альфа шифруется не по детски, Форвард и первый инвестиционный не отсвечивают...

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

Банки пу в Україні зараз становлять 5,6% в активах.
Через рік буде біля 3%...мабуть...і нехай собі живуть як знають...
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24087
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:30

Привет коллеги, что сейчас вкусного есть по ставкам в банках?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26735
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:37

Квесторе_поверніться

В межах стат похибки, ні на що вже не впливають
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 25.03.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 79808182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Imp_666 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198719
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2014)
19.03.2018 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.