Альянс в гривні 18% пропонує.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:04
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:07
Спасибо, уже заметил )
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:28
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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