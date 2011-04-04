Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
vitaliy0734998884 написав:подскажите пожалуйста , на 3 месяца стоит столбы(депозита) открывать в разных банках) как вы думаете в гривне не сильно резкую ?или часть в долларе положить и часть в гривне) спасибо за ответ
А в чём вообще смысл 3мес столбов? Если сейчас на руках гривна - то на 3 мес можно и в грн разместиться Если валюта - то я бы не сдавал, а разместился в валюте
vitaliy0734998884 написав:подскажите пожалуйста , на 3 месяца стоит столбы(депозита) открывать в разных банках) как вы думаете в гривне не сильно резкую ?или часть в долларе положить и часть в гривне) спасибо за ответ
А в чём вообще смысл 3мес столбов? Если сейчас на руках гривна - то на 3 мес можно и в грн разместиться Если валюта - то я бы не сдавал, а разместился в валюте
Как вариант чтобы накапала на депо копеечка,а летом откупаться. Вполне логичный и нормальный план. Вообще,любой депо в грн на срок более 3 мес при сегодняшних рисках лично мне кажется авантюрой.