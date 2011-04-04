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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:04

  zzzzzz написав:Привет коллеги, что сейчас вкусного есть по ставкам в банках?

Альянс в гривні 18% пропонує.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:07

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Привет коллеги, что сейчас вкусного есть по ставкам в банках?

Альянс в гривні 18% пропонує.


Спасибо, уже заметил )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:28

Re: Байки про банки і не тільки....

18.6 https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... klady_uah/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 05:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Если альянса покажется мало - простолбиться можно здесь - http://www.coopinvest.com.ua/uk вплоть до 5 лет 16,5-17/5,5/5
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:18

  Surfer написав:Если альянса покажется мало - простолбиться можно здесь - http://www.coopinvest.com.ua/uk вплоть до 5 лет 16,5-17/5,5/5

Стовпи протухнути можуть?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:45

подскажите пожалуйста , на 3 месяца стоит столбы(депозита) открывать в разных банках)
как вы думаете в гривне не сильно резкую ?или часть в долларе положить и часть в гривне)
спасибо за ответ :D
vitaliy0734998884
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:08

  vitaliy0734998884 написав:подскажите пожалуйста , на 3 месяца стоит столбы(депозита) открывать в разных банках)
как вы думаете в гривне не сильно резкую ?или часть в долларе положить и часть в гривне)
спасибо за ответ :D

А в чём вообще смысл 3мес столбов?
Если сейчас на руках гривна - то на 3 мес можно и в грн разместиться
Если валюта - то я бы не сдавал, а разместился в валюте
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:31

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliy0734998884 написав:подскажите пожалуйста , на 3 месяца стоит столбы(депозита) открывать в разных банках)
как вы думаете в гривне не сильно резкую ?или часть в долларе положить и часть в гривне)
спасибо за ответ :D

А в чём вообще смысл 3мес столбов?
Если сейчас на руках гривна - то на 3 мес можно и в грн разместиться
Если валюта - то я бы не сдавал, а разместился в валюте

Как вариант чтобы накапала на депо копеечка,а летом откупаться. Вполне логичный и нормальный план. Вообще,любой депо в грн на срок более 3 мес при сегодняшних рисках лично мне кажется авантюрой.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав:Если альянса покажется мало - простолбиться можно здесь - http://www.coopinvest.com.ua/uk вплоть до 5 лет 16,5-17/5,5/5

Стовпи протухнути можуть?

да,
через полгода после открытия депозита,
понизили % ставку по действующему депозиту
J
 
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