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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:22
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Стовпи протухнути можуть?
да,
через полгода после открытия депозита, понизили % ставку по действующему депозиту
Таку банку в чорний список...вони там ужгородського коньку перебухали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35
J В какой баночке это было и как именно депо назывался?
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