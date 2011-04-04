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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 81828384
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:22

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав:Если альянса покажется мало - простолбиться можно здесь - http://www.coopinvest.com.ua/uk вплоть до 5 лет 16,5-17/5,5/5

Стовпи протухнути можуть?

да,
через полгода после открытия депозита,
понизили % ставку по действующему депозиту

Таку банку в чорний список...вони там ужгородського коньяку перебухали? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 20 бер, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35

J В какой баночке это было и как именно депо назывался?
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:47

  Дядя Дима написав:J В какой баночке это было и как именно депо назывался?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4326555#p4326555
J
 
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