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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:22

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Surfer написав:Если альянса покажется мало - простолбиться можно здесь - http://www.coopinvest.com.ua/uk вплоть до 5 лет 16,5-17/5,5/5

Стовпи протухнути можуть?

да,
через полгода после открытия депозита,
понизили % ставку по действующему депозиту

Таку банку в чорний список...вони там ужгородського коньяку перебухали? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 20 бер, 2018 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35

J В какой баночке это было и как именно депо назывался?
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:47

  Дядя Дима написав:J В какой баночке это было и как именно депо назывался?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4326555#p4326555
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31

  J написав:
  Дядя Дима написав:J В какой баночке это было и как именно депо назывался?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4326555#p4326555
спс. А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Фарсик, он же барсик, он же скунс - на выход?
https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:23

  Scholar написав:Фарсик, он же барсик, он же скунс - на выход?
https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
:arrow: Какой там нахвыход.Вот в ветке там только обсуждают как новые карточки заиметь (а то сооблазняют ими но дают не везде), а желающих видать больше чем надо :mrgreen:
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:32

  Дядя Дима написав:
  Scholar написав:Фарсик, он же барсик, он же скунс - на выход?
https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
:arrow: Какой там нахвыход.Вот в ветке там только обсуждают как новые карточки заиметь (а то сооблазняют ими но дают не везде), а желающих видать больше чем надо :mrgreen:


Отрицательный капитал это как-бы не шутки.
Единственное что я могу сказать в защиту банка , это то что с нового года был переход на другие стандарты отчетности , может это как-то повлияло на такие результаты.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:09

  Scholar написав:Фарсик, он же барсик, он же скунс - на выход?
https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

И Мега вошел в тройку не выполняющих норматив.
l66
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Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 20:26

  Scholar написав:Фарсик, он же барсик, он же скунс - на выход?
https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

12.02.18 року банка подала в НБУ план докапіталізації.
Капітал відємний - НБУ заставив всі кредити видані до 2014 року зарезервувати.
Так і до відємного капіталу докотилися.
А ще НБУ заставляє ставки по депо знижувати - це призвело до відтоку депо фізиків вже в 2018 році. В банці йде оптимізація персоналу.
В відділеннях полишали по 4 раба: керівник, зам, економіст і касир.
Чи викарабкаються...будем надіятись. Не більше Фонда зараз тут можна тримати.
Квесторе_поверніться
 
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