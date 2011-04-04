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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:22
J написав: Квесторе_поверніться написав:
Стовпи протухнути можуть?
да,
через полгода после открытия депозита, понизили % ставку по действующему депозиту
Таку банку в чорний список...вони там ужгородського коньяку перебухали?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:35
J В какой баночке это было и как именно депо назывался?
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Дядя Дима
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Додано: Вів 20 бер, 2018 17:47
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4326555#p4326555
Дядя Дима написав:J
В какой баночке это было и как именно депо назывался?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:31
спс. А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 18:52
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:32
Отрицательный капитал это как-бы не шутки.
Единственное что я могу сказать в защиту банка , это то что с нового года был переход на другие стандарты отчетности , может это как-то повлияло на такие результаты.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:09
И Мега вошел в тройку не выполняющих норматив.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:18
Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 20:26
12.02.18 року банка подала в НБУ план докапіталізації.
Капітал відємний - НБУ заставив всі кредити видані до 2014 року зарезервувати.
Так і до відємного капіталу докотилися.
А ще НБУ заставляє ставки по депо знижувати - це призвело до відтоку депо фізиків вже в 2018 році. В банці йде оптимізація персоналу.
В відділеннях полишали по 4 раба: керівник, зам, економіст і касир.
Чи викарабкаються...будем надіятись. Не більше Фонда зараз тут можна тримати.
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