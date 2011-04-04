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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:19
kreuz написав:
Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?
На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?
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kreuz
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:36
kreuz написав: kreuz написав:
Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?
На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?
Пока жалоб на ликпей-эквайринг у нормальных (настоящих) контор - не было.
99,9% вероятности что это будет "покупка"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:53
Вкладчик1234 написав: kreuz написав: kreuz написав:
Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?
На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?
Пока жалоб на ликпей-эквайринг у нормальных (настоящих) контор - не было.
99,9% вероятности что это будет "покупка"
Счаз трудно что-либо назвать настоящей конторой, как раз по таким признакам разве что )) А вот к примеру, Квиткапэй чем отличается от Фастпэя Приватовского? Что из них настоящая контора? Платежи на Квитке либо Мастером через Мастерпасс (ЭКСИМ-бонусов не видать), либо через Ликпэй (тем более не видать). А на Фастпэе только Ликпэй. Получается из этих контор настоящая только ПУМБовская Пэйхаб? )))
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kreuz
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Квесторе_поверніться написав:
12.02.18 року банка подала в НБУ план докапіталізації.
Капітал відємний - НБУ заставив всі кредити видані до 2014 року зарезервувати.
Так і до відємного капіталу докотилися.
А ще НБУ заставляє ставки по депо знижувати - це призвело до відтоку депо фізиків вже в 2018 році.
В банці йде оптимізація персоналу.
В відділеннях полишали по 4 раба: керівник, зам, економіст і касир.
Чи викарабкаються...будем надіятись. Не більше Фонда зараз тут можна тримати.
Объем депозитов никак вообще не влияет на регулятивный капитал.А вот резервирование влияет очень сильно.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:28
kreuz, Вы меня не поняли.
1. Ликпей сам по себе - это только экваер.
2. Настроить эквайринг можно в зависимости требований заказчика (т.е. можно зашить разные MCC)
3. Манисенд может быть разве что только у какого-то ЧПшника из Горішних Плавень. У остальных (реальных, настоящих) контор - нормальные МСС.
P.S. В интернетах встречал инфо, что если кто-то хочет эквайриться через ликпей, то ликпей проверяет коды КВЕД заказчика - и в зависимости от этого присваивает МСС.
Вобщем вывод таков: на 100% гарантию врядли кто-то даст (разве что после реальной тестовой покупки), но на 99,9% - это будет "покупка"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36
Вкладчик1234 написав:kreuz,
Вы меня не поняли.
1. Ликпей сам по себе - это только экваер.
2. Настроить эквайринг можно в зависимости требований заказчика (т.е. можно зашить разные MCC)
3. Манисенд может быть разве что только у какого-то ЧПшника из Горішних Плавень. У остальных (реальных, настоящих) контор - нормальные МСС.
P.S. В интернетах встречал инфо, что если кто-то хочет эквайриться через ликпей, то ликпей проверяет коды КВЕД заказчика - и в зависимости от этого присваивает МСС.
Вобщем вывод таков: на 100% гарантию врядли кто-то даст (разве что после реальной тестовой покупки), но на 99,9% - это будет "покупка"
Фсё так сурьёзно? Выходит, что МСС на всех этих сервисах вполне может быть кошерным?
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kreuz
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Додано: Вів 20 бер, 2018 22:44
kreuz написав:
Фсё так сурьёзно? Выходит, что МСС на всех этих сервисах вполне может быть кошерным?
Я сам не проверял, но в интернетах пишут, что серьёзно.
Есть ньюанс, что если контора предоставляет разные товары-услуги - то она может иметь (и скорее всего имеет) несколько виртуальных терминалов, для каждого вида товара-услуги.
Типа как на платёжных агрегаторах: коммуналка идёт с коммунальным MCC через один терминал, интернет+тв идёт через другой терминал с соотв. МСС, и т.д.
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Вкладчик1234
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