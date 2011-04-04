RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:19

  kreuz написав:Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?

На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?
kreuz
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:36

  kreuz написав:
  kreuz написав:Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?

На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?

Пока жалоб на ликпей-эквайринг у нормальных (настоящих) контор - не было.
99,9% вероятности что это будет "покупка"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:53

  Вкладчик1234 написав:
  kreuz написав:
  kreuz написав:Народ, а билеты на концерты на Карабасе через Ликпэй идут по р2р или с нормальным МСС, плюшки от Эксима дают за них? Или может есть где дешевле?

На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?

Пока жалоб на ликпей-эквайринг у нормальных (настоящих) контор - не было.
99,9% вероятности что это будет "покупка"

Счаз трудно что-либо назвать настоящей конторой, как раз по таким признакам разве что )) А вот к примеру, Квиткапэй чем отличается от Фастпэя Приватовского? Что из них настоящая контора? Платежи на Квитке либо Мастером через Мастерпасс (ЭКСИМ-бонусов не видать), либо через Ликпэй (тем более не видать). А на Фастпэе только Ликпэй. Получается из этих контор настоящая только ПУМБовская Пэйхаб? )))
kreuz
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19

  Квесторе_поверніться написав:12.02.18 року банка подала в НБУ план докапіталізації.
Капітал відємний - НБУ заставив всі кредити видані до 2014 року зарезервувати.
Так і до відємного капіталу докотилися.
А ще НБУ заставляє ставки по депо знижувати - це призвело до відтоку депо фізиків вже в 2018 році. В банці йде оптимізація персоналу.
В відділеннях полишали по 4 раба: керівник, зам, економіст і касир.
Чи викарабкаються...будем надіятись. Не більше Фонда зараз тут можна тримати.


Объем депозитов никак вообще не влияет на регулятивный капитал.А вот резервирование влияет очень сильно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26738
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2568 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:28

kreuz, Вы меня не поняли.
1. Ликпей сам по себе - это только экваер.
2. Настроить эквайринг можно в зависимости требований заказчика (т.е. можно зашить разные MCC)
3. Манисенд может быть разве что только у какого-то ЧПшника из Горішних Плавень. У остальных (реальных, настоящих) контор - нормальные МСС.

P.S. В интернетах встречал инфо, что если кто-то хочет эквайриться через ликпей, то ликпей проверяет коды КВЕД заказчика - и в зависимости от этого присваивает МСС.

Вобщем вывод таков: на 100% гарантию врядли кто-то даст (разве что после реальной тестовой покупки), но на 99,9% - это будет "покупка"
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36

  Вкладчик1234 написав:kreuz, Вы меня не поняли.
1. Ликпей сам по себе - это только экваер.
2. Настроить эквайринг можно в зависимости требований заказчика (т.е. можно зашить разные MCC)
3. Манисенд может быть разве что только у какого-то ЧПшника из Горішних Плавень. У остальных (реальных, настоящих) контор - нормальные МСС.

P.S. В интернетах встречал инфо, что если кто-то хочет эквайриться через ликпей, то ликпей проверяет коды КВЕД заказчика - и в зависимости от этого присваивает МСС.

Вобщем вывод таков: на 100% гарантию врядли кто-то даст (разве что после реальной тестовой покупки), но на 99,9% - это будет "покупка"

Фсё так сурьёзно? Выходит, что МСС на всех этих сервисах вполне может быть кошерным?
kreuz
 
Повідомлень: 910
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:44

  kreuz написав:Фсё так сурьёзно? Выходит, что МСС на всех этих сервисах вполне может быть кошерным?

Я сам не проверял, но в интернетах пишут, что серьёзно.
Есть ньюанс, что если контора предоставляет разные товары-услуги - то она может иметь (и скорее всего имеет) несколько виртуальных терминалов, для каждого вида товара-услуги.
Типа как на платёжных агрегаторах: коммуналка идёт с коммунальным MCC через один терминал, интернет+тв идёт через другой терминал с соотв. МСС, и т.д.
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 198745
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 68103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 15493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54753)
20.03.2018 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.