На Тикетсе вроде без 5% комиссии (в отличие от П24 и Карабаса), но вопрос тот же: будет ли нормальный МСС? Неужели некому высказаться?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:19
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:36
Пока жалоб на ликпей-эквайринг у нормальных (настоящих) контор - не было.
99,9% вероятности что это будет "покупка"
Всё IMHO
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:53
Счаз трудно что-либо назвать настоящей конторой, как раз по таким признакам разве что )) А вот к примеру, Квиткапэй чем отличается от Фастпэя Приватовского? Что из них настоящая контора? Платежи на Квитке либо Мастером через Мастерпасс (ЭКСИМ-бонусов не видать), либо через Ликпэй (тем более не видать). А на Фастпэе только Ликпэй. Получается из этих контор настоящая только ПУМБовская Пэйхаб? )))
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19
Объем депозитов никак вообще не влияет на регулятивный капитал.А вот резервирование влияет очень сильно.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:28
kreuz, Вы меня не поняли.
1. Ликпей сам по себе - это только экваер.
2. Настроить эквайринг можно в зависимости требований заказчика (т.е. можно зашить разные MCC)
3. Манисенд может быть разве что только у какого-то ЧПшника из Горішних Плавень. У остальных (реальных, настоящих) контор - нормальные МСС.
P.S. В интернетах встречал инфо, что если кто-то хочет эквайриться через ликпей, то ликпей проверяет коды КВЕД заказчика - и в зависимости от этого присваивает МСС.
Вобщем вывод таков: на 100% гарантию врядли кто-то даст (разве что после реальной тестовой покупки), но на 99,9% - это будет "покупка"
Всё IMHO
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:36
Фсё так сурьёзно? Выходит, что МСС на всех этих сервисах вполне может быть кошерным?
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:44
Я сам не проверял, но в интернетах пишут, что серьёзно.
Есть ньюанс, что если контора предоставляет разные товары-услуги - то она может иметь (и скорее всего имеет) несколько виртуальных терминалов, для каждого вида товара-услуги.
Типа как на платёжных агрегаторах: коммуналка идёт с коммунальным MCC через один терминал, интернет+тв идёт через другой терминал с соотв. МСС, и т.д.
Всё IMHO
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:41
У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:
"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.
У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."
У статті від 07.03.18
позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:
"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.
“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.
Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."
Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;
тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.
Чи не так?
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