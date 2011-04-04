Додано: Сер 21 бер, 2018 13:41

У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."У статті від 07.03.18позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.Чи не так?