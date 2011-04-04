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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:57

Добрый вечер коллеги. Раз уж ветка о байках про банки и не только то расскажу я и свою байку.
Решил я приобрести в Днепре слиточек золота и начал обзванивать банки .... и.... не нашел!!! Банки которые раньше впаривали металл сейчас в лучшем случае предлагают монеты. Все ссылаются на отсутствие специалистов и тех. возможности. И теперь у меня такие мысли:
-снижают кол-во металла у населения?
-что стало не выгодно?
И самый главный вопрос как и куда его в случаи чего продать?
Да продать то можно будет... Но из-за низкой конкуренции цена может быть ниже рынка.
И у кого какие мысли? Делимся господа не стесняемся.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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ihorsic

Инвест монеты у НБУ купить можно?
Продавать потом ювелирам?
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:13

ihorsic

Раньше на рынке были два активных банка по работе с золотом , Крещатик и Сбер , они продавали и назад выкупали , спреды были разумные , что сейчас незнаю , поройтесь на сайте Сбера ( Сбербанк россии )
Живите своим умом!
zzzzzz
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