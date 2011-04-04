Додано: Сер 21 бер, 2018 23:57

Добрый вечер коллеги. Раз уж ветка о байках про банки и не только то расскажу я и свою байку.

Решил я приобрести в Днепре слиточек золота и начал обзванивать банки .... и.... не нашел!!! Банки которые раньше впаривали металл сейчас в лучшем случае предлагают монеты. Все ссылаются на отсутствие специалистов и тех. возможности. И теперь у меня такие мысли:

-снижают кол-во металла у населения?

-что стало не выгодно?

И самый главный вопрос как и куда его в случаи чего продать?

Да продать то можно будет... Но из-за низкой конкуренции цена может быть ниже рынка.

И у кого какие мысли? Делимся господа не стесняемся.

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